Друзья Зеленского «размазали» Лукашенко 2 23.09.2021, 8:28

17,758

В Украине жестко высмеивают Таракана.

Последние события с участием правителя Беларуси стали поводом для шуток в Украине, пишет «Салідарнасць».

Компания «Студия Квартал 95», основателем которой является действующий президент Украины Владимир Зеленский, в последние недели опубликовала несколько видео с персонажем по фамилии Лукашенко.

Авторы свежей программы не обошли вниманием недавнюю встречу в Москве, где правители Беларуси и России заявили, что согласовали пакет из 28 союзных программ по углублению интеграции.

В сюжете показали сцену с общением «Лукашенко» и «Путина»:

«Владимир Владимирович, а как вы это красиво говорили выражение проср…ть страну? «Повести интеграцию». О, точно, вспомнил. Запускайте журналистов».

Авторы программы напомнили об известном обещании правителя Беларуси («Я пожизненно не буду за эту должность держаться. Как только народ откажется от моих услуг, я портфель под мышку и уйду») и отметили:

«Результатом встречи (с Путиным) стало понятно: Лукашенко, чтобы о нем не говорили, с радостью может отдать Беларусь кому угодно».

Дальше состоялся следующий диалог ведущих:

«– Кроме того, непризнанный президент Беларуси…

– Уже Путин?

– Нет, еще прошлый – Лукашенко.»

Не обошли вниманием в программе и подарок Лукашенко ко дню рождения от дочери сотрудника Службы безопасности президента в виде картины с изображением правителя с автоматом: «Вот такая дочка: одним махом нарисовала и картину, и новые офицерское звание для своего папы».

«Лукашенко рад, когда ему что-то рисуют: то картины, то 80% на выборах», – пошутили в сюжете, напоминая об официальных результатах президентских выборов прошлого года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».