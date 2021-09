«Спутник V» или китайская Vero Cell: чем и где вакцинироваться против COVID-19 в Беларуси 3 23.09.2021, 9:02

3,806

И стоит ли ждать Pfizer?

Вакцины тренируют иммунную систему организма человека распознавать коронавирус и вырабатывать иммунный ответ. Это позволит предотвратить развитие инфекции, если вирус позже попадет в организм, пишетtelegraf.by .

Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Катерин О’Брайен подчеркнула, что «вакцины защищают и вас, и окружающих. Если вы все-таки заболели, то болезнь будет протекать гораздо легче, чем если бы вы не были вакцинированы». Кроме этого, в случае заражения вакцинированные распространяют вирус на протяжении гораздо более короткого времени, чем все остальные инфицированные.

Кстати, по результатам исследования Института социологии НАН Беларуси 43,7% белорусов ответили, что положительно относятся к вакцинации, 42,8% — отрицательно. Остальные опрошенные затруднились ответить.

На данный момент в Беларуси применяют «Спутник V» российского и белорусского производства, а также китайскую вакцину Vero Cell от компании Sinopharm.

Вакцина «Спутник V»

Регистрационное наименование вакцины — «Гам-КОВИД-Вак». Это комбинированная векторная вакцина. Ее разработали в России, в Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

Как она работает?

Вакцина разработана на основе аденовируса. Он как бы является «транспортным средством», которые доставляет в клетки человека отдельный ген (белка S) коронавируса. Они играют главную роль для защиты от коронавируса. Генетическая структура аденовируса изменена, поэтому он не может размножаться в организме. А человек после прививки не заболеет COVID-19.

Эффективность

Как сообщает Министерство здравоохранения Беларуси, было проведено исследование вакцины. В нем участвовали почти 40 тыс. человек в возрасте от 18 лет и старше. Возраст самого старшего участника исследования — 87 лет.

По результатам исследования выяснилось, что «Спутник V» — эффективен среди людей старше 60 лет, безопасен, непредвиденных серьезных нежелательных явлений не выявлено. А те нежелательные явления, отмеченные в ходе исследований, характерны для вакцинных препаратов.

19 апреля 2021 представители Российского фонда прямых инвестиций в своём пресс-релизе заявили, что эффективность вакцины «Спутник V» по результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян составила 97,6 %.

12 июля 2021 года в ведущем международном журнале «Vaccines» опубликовали данные о том, что «Спутник V» эффективен против новых штаммов коронавируса.

В августе 2021 года независимые специалисты из Санкт-Петербурга заявили, что эффективность «Спутник V» против осложнений, требующих госпитализации, составляет 81%. Они утверждают, что только около 3,4% полностью вакцинированных пациентов попадают в больницы.

В апреле 2021 года власти Венгрии по результатам исследования заявили, что на 100 000 населения, привитого этой вакциной, заболело 95 человек (менее 0,1 %), а средняя смертность составила 1 человек (0,001 %).

Австралийские ученые также оценили эффективность «Спутник V». Профессор исследовательского медицинского Института Бернета Майкл Тул назвал ее отличной вакциной. Он указал на то, что эффективность препарата превышает 92 процента касательно предотвращения коронавируса.

Возможные побочные реакции

По данным разных исследования, привитые «Спутником V» чаще отмечают гриппоподобное состояние, боль в месте укола и слабость (статья разработчика «Спутника V» Дениса Логунова в The Lancet; данные по группе старше 60, таблица S7)

Согласно исследованию из Аргентины по первому компоненту отмечали мышечную боль, боль в месте укола и повышенную температуру. В Сан-Марино заявили о боли в месте укола, слабости и головной боли.

Известно, что такие же реакции наблюдают и у других вакцин против «ковида». При этом их частота меньше, чем у Pfizer, BioNTech, Moderna, и на уровне других векторных вакцин (Johnson & Johnson, AstraZeneca, CanSino Biological). С возрастом вероятность нежелательных реакций сильно падает. А женщины сообщают о них чаще мужчин.

На данный момент неизвестно о серьезных нежелательных реакциях, связанных с вакцинацией «Спутником».

Что говорит ВОЗ?

Всемирная организация здравоохранения пока не завершила процесс признания вакцины«Спутник V».

В середине сентября процесс сертификации приостановили на время. В ВОЗ ждут дополнительной информации от производителя.

«Что касается одобрения вакцины Спутник V, то этот процесс был приостановлен, так как во время инспекции одной из фабрик, где производится вакцина, было обнаружено, что эта фабрика не соответствует новой практике производства», – заявил заместитель главы Панамериканской организации здравоохранения доктор Жарбас Барбоса.

Процесс не возобновят до тех пор, пока производители российской вакцины не примут необходимые меры и не проведут новую проверку.

Ранее, 13 июля, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал, что одобрение ВОЗ «Спутника V» ожидается к концу осени. Также он заявлял, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) в ходе исследования российской вакцины «Спутник V» не выявило критических замечаний ни по производственной, ни по клинической части.

Вакцина Vero Cell (Sinopharm)

Вакцина SARS-CoV-2 (VeroCell) — это инактивированная вакцина. Производителем является Sinopharm, Пекинский институт биологических препаратов (Beijing Institute of Biological Products Co., Ltd).

Как она работает?

Вакцина, произведенная на линии клеток Веро, содержит полностью инактивированный (убитый) коронавирус. Он не может вызвать заболевание, но способствует выработке защиты организма от COVID-19.

Иммунная система распознает инактивированные вирусы и стимулирует выработку антител. Таким образом подготавливает организм к реакции на заражение живым коронавирусом. С целью усиления иммунного ответа вакцину смешивают с небольшим количеством адъюванта (гидроксидом алюминия).

Эффективность

ВОЗ сообщает, что по результатам 3-го этапа масштабных клинических испытаний, проведенных в нескольких странах, две дозы вакцины, введенные с интервалом в 21 день, продемонстрировали эффективность на уровне 79% против коронавируса.

Но задача по проверке эффективности вакцины в плане обеспечения защиты от тяжелого течения заболевания в ходе испытаний не ставилась.

При этом эффективность вакцины по предотвращению необходимости в госпитализации составила 79%.

Изученные на сегодняшний день данные позволяют сделать вывод о том, что известные и потенциальные преимущества использования вакцины Sinopharm перевешивают известные и потенциальные риски, связанные с ее применением.

По данным на 7 мая 2021 года оценка эффективности и безопасности данной вакцины для лиц старше 60 лет не была выполнена из-за малочисленности возрастной группы старше 60 лет, принимавшей участие в 3-ем этапе клинических испытаний. Однако следует отметить, что у лиц старшего возраста показатель серопозитивности после получения вакцины Sinopharm был таким же, как у более молодых взрослых.

Возможные побочные реакции

Боль в месте укола, покраснение, отёчность, уплотнение, зуд в месте инъекции. Также может быть головная боль, жар, ощущение усталости, боли в мышцах и суставах, кашель, одышка, тошнота, диарея, кожный зуд. Нечасто — головокружение, потеря аппетита, боль в горле, затрудненное глотание (дисфагия), насморк, запор, гиперчувствительность.

Редко — вялость, сонливость, бессонница, чихание, воспаление носоглотки (назофарингит), заложенность носа, сухость в горле, гриппозное состояние, пониженная чувствительность к раздражителям (гипестезия), боли в конечностях, учащенное сердцебиение, боли в области живота, сыпь, аномальное состояние кожи и слизистых, акне, боль в глазах (офтальмодения), неприятные ощущения в ушах, увеличение лимфатических узлов (лимфаденопатия).

В большинстве случаев наблюдаемые побочные реакции были слабыми или умеренными и проходили за несколько дней.

Что говорит ВОЗ?

7 мая 2021 г. ВОЗ рекомендовала включить вакцину в Реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях, дав зеленый свет на внедрение этой вакцины во всем мире.

В этом же списке находятся вакцины Pfizer / BioNTech , Astrazeneca-SK Bio , Serum Institute of India , Janssen и Moderna.

«Добавление этой вакцины может быстро ускорить доступ к вакцине COVID-19 для стран, стремящихся защитить медицинских работников и группы риска», — сказала д-р Мариангела Симау, помощник генерального директора ВОЗ по доступу к продуктам медицинского назначения.

На основании всех имеющихся данных ВОЗ рекомендует вакцину для взрослых в возрасте 18 лет и старше по схеме введения двух доз с интервалом от трех до четырех недель.

Что известно про «Спутник Лайт» в Беларуси?

3 сентября в Министерстве здравоохранения рассказали, что 250 000 доз российской вакцины против COVID-19 «Спутник Лайт» доставили в Беларусь.

«Спутник Лайт» будут использовать для ревакцинации, вакцинации пациентов после перенесения коронавируса и вакцинации людей до 23 лет, сообщили в Минздраве.

В Беларусь доставили 250 тыс. доз российской вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт». Но не для всех. Кто сможет ей вакцинироваться?

А что с Pfizer?

18 сентября пресс-служба Республиканского союза туристических организаций Беларуси заявила, что «Министерство здравоохранения рассматривает закупку 100 тысяч доз американского препарата Pfizer, однако ведомство хотело бы быть уверенным, что в Беларуси будет такое количество желающих привиться данной вакциной».

Однако 20 сентября Пиневич заявил, что он «попросил туроператоров провести соцопрос», сколько человек хотят привиться Pfizer, «отсюда и будут делать выводы».

22 сентября Владимир Караник объяснил, почему в белорусских поликлиниках нет вакцины Pfizer (и других тоже).

«Что касается вакцин от других производителей, то от них должно быть обращение с просьбой зарегистрировать препарат в Беларуси. Тот же Pfizer и остальные производители, насколько мне известно, с такими запросами не обращались», — сказал он.

Где можно привиться?

Как заявляет Минздрав, вакцинация против COVID- 19 проводится во всех поликлиниках Беларуси. Для этого нужно записаться по телефону учреждения или на его сайте.

Кроме поликлиник в Минске пункты вакцинации открыты в ТЦ «МОМО», УП «Универмаг Беларусь», ТЦ «Корона», ТЦ «Титан», ТЦ «Глобо», ТЦ «Столица», на станция метро «Ковальская слобода», станции «Минск-Пассажирский», гипермаркете «Корона», медицинском центре «Кравира», ТЦ «Дана Молл», Рынок «Уручье-3», ОАО «ЦУМ Минск», КТУП «Минский Комаровский рынок», ОАО «ГУМ», ТЦ «Galleria Minsk», ТД на Немиге«, ТД «Ждановичи», ТЦ «Замок» и в других местах.

Подробную информацию о том, где можно вакцинироваться в вашем населенном пункте можно посмотреть на сайте Минздрава по ссылке. Там вы найдете даже номера телефонов и ссылки на электронную запись на вакцинацию.

Как вакцинироваться?

По инструкции «Спутником V» прививаются в два этапа: первым компонентом (доза 0,5 мл), а через 3 недели (21 день) — вторым (доза также 0,5 мл). Согласно инструкции к инактивированной вакцине Vero Cell также вводятся две дозы по 0,5 мл с интервалом 21-28 дней.

Если по каким-либо причинам у вас не получается сделать вторую вакцинацию через 21-28 дней (например, вы серьезно заболели, или обострилось хроническое заболевание), то второй компонент нужно проводить после выздоровления или начала стадии ремиссии при хроническом заболевании. Время введения вакцины индивидуально определит врач.

Как заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург, минимальный интервал между введением первого и второго компонента «Спутник V» можно увеличить с 21 дня до 90 дней.

А минимальный интервал между введением первой и второй дозы Vero Cell можно увеличить с 28 дня до 56 дней.

«Следующие три месяца станут критическим периодом» — В ВОЗ заявили, что миру надо готовиться к новой пандемии

Как долго сохраняется эффект от вакцинации?

Исследования в отношении длительности поствакцинальной защиты продолжаются. В настоящее время есть подтверждения, что иммунная защита после вакцинации Гам-КОВИД-Вак сохраняется не менее 9 месяцев и, возможно, по результатам математического моделирования, до 2-х лет.

Нужно ли прививаться тем, кто переболел коронавирусом?

У таких людей также сохраняется риск заразиться повторно.Он низкий лишь в течении первых нескольких месяцев после болезни.

Вакцинироваться можно уже после полного выздоровления.Если короновирус перенесен в среднетяжелой или тяжелой форме, то вакцинироваться лучше через 1-4 недели после выздоровления.

Однако прививку можно и отложить на 3-6 месяцев , так как постинфекционный иммунитет скорее всего защитит от повторного заболевания.

«Рекордное» количество антител к Covid-19 после прививки чаще определяли у мужчин — исследование. А сколько в среднем их вырабатывается у белорусов?

Можно ли вакцинироваться паралельно с прививкой от гриппа?

Врач-инфекционист, ректор Гомельского государственного медицинского университета Игорь Стома рассказал, что возможная эпидемия гриппа ожидается весной 2022 года, и что вакцинацию против COVID-19 и против гриппа можно проводить одновременно

Он отметил, что кампании вакцинации против гриппа и против COVID-19 в Беларуси будут проводить осенью 2021 года. Об этом решили на экспертном совете по иммунизации Минздрава. Прививаться от гриппа можно не только в октябре, ноябре, декабре, но и в январе, феврале и даже марте.

По его словам, рекомендации на сегодняшний день, что можно обеспечить интервал между вакцинами 14 дней, и, при желании пациента, можно вводить обе вакцины единовременно в один день.

«Например, в одно плечо вводится вакцина против COVID-19, в другое — против гриппа. Большинство стран мира движется к тому, чтобы снижать этот интервал между вакцинами и делать эти прививки одновременно», — подчеркнул врач.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».