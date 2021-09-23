На Беларусь надвигается картофельный кризис? 8 23.09.2021, 9:13

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Такой ситуации с продовольствием в стране еще не было.

Иностранного картофеля на белорусских прилавках станет гораздо больше. Согласно последнему отчету Белстата, с января по июль импорт этой культуры увеличился более чем на треть. Страны поставок в частности – Израиль, Иран, Литва, Украина, сообщает «Белсат».

«В этом году многие области сократили посевные площади зерновых, картофеля, овощей, ильно, кормовых культур», – говорит бывший председатель колхоза, кандидат экономических наук Петр Мигурский.

Картофель – энергоемкая культура, напоминает Петр Мигурский. Сокращаешь площади – соотносительно сокращаешь и затраты на производство. Только в Гомельском районе вместо прежних 200 с плюсом центнеров за гектар получили всего 137. И похожая ситуация по всей стране. Но нынешний неурожай имеет и другую причину – климатическую, считает наш другой собеседник директор по развитию портала «Potatoes news» Виктор Ковалев.

«Несвоевременный полив привел к тому, что в тех регионах, где была засуха, как и в центральных регионах России, урожайность снизилась на 30-35% от запланированной в целом», – говорит Виктор Ковалев.

Отсюда – сокращение экспорта на почти ту же треть. При этом в Украину Беларусь продавала картошку дешевле, чем покупала: по цене 21 цент против 28-ми.

Цены на картофель уже пошли в рост. Сейчас кило картошки стоит выше рубля. Журналисты сравнили несколько популярных магазинов и получили такие результаты: прошлогодняя картошка в «Гиппо» стоит почти 2 рубля за кило, нынешняя – дешевле на 16 копеек.

Самый крупный сетевой магазин Беларуси «Евроопт» оказался немного более лояльным к покупателям – белорусская картошка здесь стоит примерно от рубля 30 копеек до рубля 60 копеек за кило. Сетевик «Копеечка» своему названию соответствует меньше, чем обычный барановичский магазин «Узлесак»: рубль и девять копеек против 99-ти копеек.

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