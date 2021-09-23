Польские пограничники заявили о снайперах с белорусской стороны 23.09.2021, 9:22

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На границе замечены солдаты с вооружением и экипировкой для боевых действий.

Пограничная служба Польши опубликовала фотографии белорусских силовиков на границе. В Варшаве утверждают, что у не обычных для этих мест солдат есть в том числе снайперские винтовки.

«Сотрудники Пограничный охраны уже долгое время наблюдают с белорусской стороны у границы с Польшей офицеров и солдат, которых ранее не видели у границы. Их форма и снаряжение могут указывать на то, что они относятся не к пограничным службам», — сообщили польские пограничники в Twitter.

Funkcjonariusze Straży Granicznej od dłuższego już czasu obserwują po stronie białoruskiej🇧🇾 przy granicy z Polską funkcjonariuszy bądź żołnierzy, którzy nie byli wcześniej widziani przy tej granicy. Ich umundurowanie i wyposażenie może wskazywać, że nie są to służby graniczne. pic.twitter.com/7rmpX2Ye6I — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) September 22, 2021

Это сообщение подтвердил Станислав Жарин, представитель министра-координатора спецслужб Польши.

Potwierdzam! W pasie przygranicznym z Polską identyfikowani są żołnierze m. in. jednostek powietrzno-desantowych, służby do zadań specjalnych PKG RB, czy OMONU. Niektórzy żołnierze dysponują m. in. karabinami snajperskimi. 1/2 https://t.co/bqJZQxsz4d — Stanisław Żaryn (@StZaryn) September 22, 2021

По его словам, в приграничной полосе с польской территорией опознаны военнослужащие воздушно-десантных подразделений, подразделений специального назначения КГБ или ОМОНа.

«Некоторые солдаты располагают, в частности, снайперскими винтовками. На границе с польской территорией появляются солдаты из частей, которые занимаются не охраной границы, а боевыми действиями», — написал он.

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