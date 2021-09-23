Генеральный прокурор Украины назвала две главные версии покушения на помощника Зеленского 23.09.2021, 9:29

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ФОТО: PAVLOVSKYNEWS

Следствие ведет особая группа.

Обстрел автомобиля первого помощника президента Украины Сергея Шефира будет расследоваться отдельной следственной группой, в состав которой войдут представители нескольких правоохранительных органов. Об этом сообщила ТСН на канале "1+1" генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

По ее словам, следствие сейчас рассматривает прежде всего две рабочие версии: работа Шефира как госдеятеля и попытка дестабилизации в стране. Следователи заканчивают первоочередные оперативно-разыскные действия.

"Мы не можем делать какие-то выводы, даже назначать экспертизы, пока мы не систематизируем информацию и не проанализируем ее. Но сейчас уже понятно, исходя из найденных гильз, проведенных допросов потерпевших и свидетеля, мы уже знаем, что нужно будет назначить по крайней мере три экспертизы. Это трасологическая, баллистическая и судебно-медицинская экспертизы. К 8.00 у нас будет больше информации", – сказала Венедиктова.

По ее словам, и Сергею Шефиру, и его водителю Александру Иванько присвоен статус потерпевших.

Венедиктова подчеркнула, что речь идет о покушении на убийство – именно по этой статье сейчас открыто уголовное производство, – а не, к примеру, теракте. В то же время она допустила возможность изменения квалификации по результатам следствия.

"Для всех очень важно понять, что это было. Когда я прибыла на место, где была припаркована машина, первое, на что я обратила внимание, – как это происходило. Мы слышали разные версии об имитации, запугивании и т.д. Нет, это не имитация и не запугивание, когда автоматной очередью прорезается авто", – убеждена генпрокурор.

Она отметила, что во время обстрела скорость автомобиля, в котором ехал Шефир, была небольшой – 60–70 км/ч, "потому что нужно было зайти на поворот".

Контекст:

Машину Шефира обстреляли 22 сентября в селе Лесники Киевской области. Помощник Зеленского направлялся из дома в Киев, когда по его автомобилю открыли огонь из леса из автоматического оружия. Политик не пострадал, его водитель был ранен.

По данным прокуратуры, по машине выпустили 18 пуль. Автомобиль Шефира не бронирован, это служебная машина студии "Квартал 95".

Офис генпрокурора Украины открыл производство с предварительной квалификацией "покушение на убийство двух и более лиц" (ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

МВД рассматривает три основные версии покушения, сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко: в связи с государственной деятельностью потерпевшего, с целью давления на высшее руководство государства и с целью дестабилизации политической ситуации в Украине, в том числе рассматривается версия с участием иностранных спецслужб.

Зеленский в 2020 году говорил, что Шефир – среди лиц, которым он доверяет больше всех. После нападения президент пообещал, что "ответ будет сильным", и заявил, что считает самой вероятной версией покушения "реакцию на реальные изменения в государстве".

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