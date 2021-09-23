На «удаленку» пора не только Путину 2 Телеграм-канал «Серпом По»

23.09.2021, 9:54

Фото: Shutterstock

В России повторяется прошлогодний сценарий.

После 8 недель спада число заражений снова пошло в рост в 36 регионах, сообщила сегодня глава Роспотребнадзора Попова. Правда, она связала это не избирательным циклом, а с обычным для конца сентября ростом острых респираторных заболеваний. Но странно, что сразу после завершения выборов стало расти и число летальных исходов: второй день подряд выше 800 смертей. А вице-мэр Москвы Ракова заявила, что буквально за несколько дней число заражений в столице выросло на ¼, а госпитализаций на 15%.

Пока про перевод учебных заведений и предприятий на дистанционку официально не говорят. Но неофициально отдельные классы в московских школах уже высаживают на карантин, а сегодня стало известно о переводе на дистант первого московского вуза – Университета управления.

Не исключено, что повторится прошлогодний сценарий, когда столичные власти весь сентябрь отрицали ужесточение антиковидных мер, а в начале октября ввели удаленку в вузах и на предприятиях.

Ужас ситуации в том, что, несмотря на почти 40 млн полностью привитых россиян и еще почти 7,5 млн переболевших, как остановить вирус , не знает никто. Ясно, что вакцинация мало помогает. Можно, конечно, говорить, что в РФ привита или переболела в общей сложности всего треть населения. Но и в США, где привито более половины, новый всплеск. И заверения, что больше болеют «слабопривитые» штаты (то же говорит и Попова о регионах РФ) не убеждают.

Ведь продолжает болеть суперпривитый Израиль. А самый показательный пример – Монголия, где вирус начал бушевать ровно тогда, когда население начали прививать. И хотя там привито уже почти 100% взрослого населения, вирус не утихает.

Россияне в силу прививок, судя по резкому спаду числа вакцинаций, не верят. Самое частое объяснение – заставили на работе и привился. И пример президентского окружения, где, по словам самого Путина, десятки заболели ковидом – лучшая антиреклама «Спутнику» и отечественным вакцинам. То, что ни одну из них до сих пор не признал даже ВОЗ, добавляет скепсиса.

И «розочка на торте» - российские туроператоры организуют вакцинные туры. Но не иностранцев в РФ, как обещала глава Ростуризма Догузова, а россиян в Европу. Может, их вакцины и не лучше российских, но их хотя бы в других странах признают.

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