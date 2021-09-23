В Германии может появиться «антилукашенковская» коалиция 2 23.09.2021, 10:10

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Чего ждать белорусам от выборов в Бундестаг.

Историк, доктор философии, выпускник Белгосуниверситета и преподаватель университета имени Генриха Гейне ( Дюссельдорф) и Саарландского университета (Саарбрюккен) Александр Фридман анализирует расстановку сил перед парламентскими выборами в Германии. Историк в своем Telegram-канале высказывает мнение, что они могут повлиять на события в Беларуси:

В последние дни немецкая пресса сообщает о резком притоке «беженцев из Беларуси» в Германию. Данный термин сбивает, однако, с толку: речь идет не о белорусах, которые покидают страну по политическим причинам и спасаются от репрессий, а о нелегальных мигрантах (главным образом из Ирака и других стран мира), которых в Беларусь целенаправленно свозит, а затем переправляет через границу режим Лукашенко. Те из мигрантов, кому удается достичь Германии (а это уже тысячи людей) оседают в центрах приема беженцев на востоке страны, где и без того ярко выражены антимигрантские настроения и особенно сильны позиции пророссийских партий - националистической «Альтернативы для Германии», а также «Левой партии».

Если одной из целей Лукашенко и прежде всего стоящего за ним Кремля было повлиять на исход выборов в Германии с помощью миграционного кризиса, то определенный (хотя и минимальный) успех присутствует. Опубликованный сегодня опрос британского института изучения общественного мнения YouGov показывает, что «Альтернатива для Германии» несколько улучшила свои позиции и теперь набирает 12 %. Прибавили и «Левые», у которых 7 %. А вот «Зеленые», которые руководствуются гуманитарными принципами и призывают помочь беженцам, впервые за очень долгое время набирают менее 15 %. Они все еще на третьем месте с 14 %. Либералам из СвДП опрос дает 11 % голосов. Лидером предвыборной гонки остаются социал-демократы (25 %), а христианские демократы Армина Лашета отстают на 4 %.

На процесс формирования будущего правительства рост популярности АдГ и «Левых» скорее всего, однако, не повлияет. По данным информированного таблоида Bild за кулисами уже идут переговоры о формировании коалиции из социал-демократов, «Зеленых» и либералов. В случае создания именно этой коалиции во главе с социал-демократом Олафом Шольцем в правительстве окажутся сразу две партии («Зеленые» и либералы), призывающие к ужесточению курса против режима Лукашенко и Кремля.

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