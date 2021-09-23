В Беларуси не будут работать карточки многих банков 23.09.2021, 10:23

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Кого это может коснуться?

Карточки некоторых банков могут работать с кратковременными перерывами в ночь с четверга на пятницу, 23 сентября, — с 3.20 до 4.00. Причина — технологические работы на сетевом оборудовании, которые будет проводить Банковский процессинговый центр.

«С 3.20 до 4.00 возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей банковских платежных карточек в сети организаций торговли и сервиса (магазины, аптеки, АЗС и т.п.), пунктах выдачи наличных, устройствах самообслуживания, банкоматах, подключенных к аппаратно-программному комплексу центра», — предупредили в Банковском процессинговом центре.

Банковский процессинговый центр оказывает услуги по информационно-технологическому обеспечению расчетов с использованием банковских карточек следующим банкам: АСБ Беларусбанк, Белагропромбанк, БПС-Сбербанк, БСБ Банк, Паритетбанк, Белинвестбанк, БНБ-Банк, Банк Решение, Франсабанк, Цептербанк, БТА Банк.

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