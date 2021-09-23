Сегодня — день рождения Леонида Судаленко

Сегодня — день рождения Леонида Судаленко3
- 23.09.2021, 10:35
Известному правозащитнику исполняется 55 лет.
Сегодня исполняется 55 лет известному правозащитнику, председателю отделения ПЦ «Весна» в Гомеле, лауреату французской премии «Свобода-Равенство-Братство» и премии «Хартии-97» Леониду Судаленку. Свой юбилей он встречает за решеткой.
Леонид — правозащитник с 20-летним стажем. Он помогал в подготовке и направлении многочисленных индивидуальных обращений в Комитет по правам человека ООН против Беларуси.
Суд по делу политзаключенного правозащитника Леонида Судаленко, а также волонтеров Татьяны Лосицы и Марии Тарасенко начался 3 сентября и проходит в закрытом режиме.
Редакция сайта Charter97.org поздравляет Леонида с юбилеем и надеется, что он скоро будет на свободе.
Свободу герою!
Поздравить Леонида Судаленко может каждый:
Адрес для писем: СИЗО-3, 246003, г. Гомель, ул. Книжная 1А
Судаленко Леониду Леонидовичу