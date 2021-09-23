Сегодня — день рождения Леонида Судаленко 3 23.09.2021, 10:35

ЛЕОНИД СУДАЛЕНКО

Известному правозащитнику исполняется 55 лет.

Сегодня исполняется 55 лет известному правозащитнику, председателю отделения ПЦ «Весна» в Гомеле, лауреату французской премии «Свобода-Равенство-Братство» и премии «Хартии-97» Леониду Судаленку. Свой юбилей он встречает за решеткой.

Леонид — правозащитник с 20-летним стажем. Он помогал в подготовке и направлении многочисленных индивидуальных обращений в Комитет по правам человека ООН против Беларуси.

Суд по делу политзаключенного правозащитника Леонида Судаленко, а также волонтеров Татьяны Лосицы и Марии Тарасенко начался 3 сентября и проходит в закрытом режиме.

Редакция сайта Charter97.org поздравляет Леонида с юбилеем и надеется, что он скоро будет на свободе.

Свободу герою!

Поздравить Леонида Судаленко может каждый:

Адрес для писем: СИЗО-3, 246003, г. Гомель, ул. Книжная 1А

Судаленко Леониду Леонидовичу

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