На предприятиях Барановичей — шокирующая ситуация 1 23.09.2021, 11:10

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У рабочих появляется все больше поводов бастовать.

Бюджет Барановичей исполнен с дефицитом в 8,5 млн рублей. Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение (БПХО) сработал в убыток. Завод железобетонных изделий «Стройтрест №25», «Дорводоканал» допустили отрицательную рентабельность и чистый убыток. «Авиационный ремонтный завод» получил нагоняй за низкую инвестиционную активность, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Вообще претензии есть более или менее ко всем предприятиям. «Автобусный парк» должен повысить окупаемость, чтобы не финансироваться из бюджета. «Атлант» увеличить долю отгрузок инновационной продукции.

Хунта всегда любит создавать красивую картинку. Забастовка призвана сорвать покрывало с этих потемкинских деревень.

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