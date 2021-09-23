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Россия — родина слонов

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  • Аркадий Дубнов
  • 23.09.2021, 11:24
  • 1,270
Россия — родина слонов
Аркадий Дубнов

Переголосовательный «анальгин» не работает.

Возможность переголосовать, предоставленная тем, кто отдал свой голос под давлением, используя электронное голосование, — безусловно, ценнейшее ноу-хау электоральной автократии, которой является Россия. Этакая гарцующая поступь слонов, нежно сопровождающих вновь бредущую на водопой незатоптанную ими при первом проходе живность.

Можно и по-другому объяснить эту неловкую авторитарную прихоть, переголосование. Оно похоже на выписанный жалостливым эскулапом рецепт лечить непроходимость кишечника анальгином. Боль утихает, организм на пару часов засыпает. А потом с новой силой приступы и до возможности летального исхода.

В нынешней политической системе российского организма нормальное честное голосование непроходимо в принципе. Поэтому приходится придумывать опции, позволяющие отчасти создавать видимость проходимости, — вот вам такое переголосование, облегчающее болевые схватки. Это вместо принципиального лечения всей политической системы.

Неудивительно, что и этот переголосовательный «анальгин» не работает. Не в слона корм…

Аркадий Дубнов, «Фейсбук»

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