Россия — родина слонов

Россия — родина слонов1
- Аркадий Дубнов
- 23.09.2021, 11:24
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Переголосовательный «анальгин» не работает.
Возможность переголосовать, предоставленная тем, кто отдал свой голос под давлением, используя электронное голосование, — безусловно, ценнейшее ноу-хау электоральной автократии, которой является Россия. Этакая гарцующая поступь слонов, нежно сопровождающих вновь бредущую на водопой незатоптанную ими при первом проходе живность.
Можно и по-другому объяснить эту неловкую авторитарную прихоть, переголосование. Оно похоже на выписанный жалостливым эскулапом рецепт лечить непроходимость кишечника анальгином. Боль утихает, организм на пару часов засыпает. А потом с новой силой приступы и до возможности летального исхода.
В нынешней политической системе российского организма нормальное честное голосование непроходимо в принципе. Поэтому приходится придумывать опции, позволяющие отчасти создавать видимость проходимости, — вот вам такое переголосование, облегчающее болевые схватки. Это вместо принципиального лечения всей политической системы.
Неудивительно, что и этот переголосовательный «анальгин» не работает. Не в слона корм…
Аркадий Дубнов, «Фейсбук»