Под Брестом на кукурузном поле нашли разбившийся самолет

Под Брестом на кукурузном поле нашли разбившийся самолет3
- 23.09.2021, 11:31
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Проводится проверка.
Госкомитет судэкспертиз сообщает: под Брестом нашли разбившийся самолет с останками человека внутри. Находку сделали недалеко от Кобрина, вблизи автодороги Р104 между деревнями Полятичи и Батчи. Причем, судя по кадрам, прямо на кукурузном поле.
Члены историко-патриотического-технического отряда «Авиапоиск-Брест» проводили археологические раскопки и обнаружили части самолета и пулеметы времен ВОВ, а также останки человека внутри. На снимках можно разглядеть детали двигателя и винта.
На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа со специалистами госкомитета судэкспертиз. Обнаруженные останки человека переданы в отдел для проведения судебно-медицинской экспертизы, а оружие – в управление по Брестской области для проведения судебной-баллистической экспертизы.
Предварительно судебным экспертом установлено, что останки принадлежат одному человеку, давность их составляет свыше 50 лет.
По данному факту Кобринским районным отделом Следственного комитета проводится проверка.