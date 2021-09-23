«Нельзя поднимать цену на яйца? Поднимем на вино» 1 23.09.2021, 11:39

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Представитель торговли рассказал, как магазины обходят госрегулирование цен в Беларуси.

В Беларуси уже более полугода сдерживаются цены на отдельные категории продуктов согласно февральскому постановлению правительства №100. А вчера действие постановления продлили до 31 декабря. МАРТ признавался, что сегодня государство контролирует более половины всех цен на продукты, то и дело позволяя дорожать тем или иным товарам. Но, как отмечают читатели, продукты дорожают, и далеко не на 0,2% в месяц. Как это происходит?

Журналисты «Нашей Нивы» расспросили представителя ритейла.

«Сдерживать цены — значит расстрелять ритейл, — говорят ритейлеры и поставщики. — Происходит еженедельный рост цен на топливо, повышение цен на сырье и упаковку.

Упаковка вообще отдельная тема. Продукты нефтехимии в этом году выросли в цене на 40—70%. Индекс цен в строительстве вырос на 40—70%, а у всех строительство, у всех инвестпланы. Дикий расход средств гигиены во время эпидемии. Производителям ничего не остается, как искать варианты обойти постановление, ведь нужно платить зарплаты людям и кредиты банкам».

Журналистам объяснили, как искусственное сдерживание цен сказывается на кошельках белорусов, а также какие существуют лайфхаки для обхода ограничений.

«Прежде всего надо понимать, что из условной полторы тысячи наименований товаров, которые продаются в супермаркете, цены нельзя поднимать на 62. А это значит, что «добирать» ритейл все равно будет, но только на других продуктах и напитках. Нельзя поднимать цену на яйца? Поднимем на вино, вы все равно заплатите, это иллюзия», — говорит представитель ритейла.

«Сейчас, например, на мясо и колбасные изделия разрешили повысить цену на 4,9%. Кто-то этим пользуется и поднимает прейскурантную цену, параллельно отменяя акции.

То есть в феврале получилось так, что ты согласовал акцию -20%, и тут вступило в силу постановление по ограничению цен, и МАРТ объяснял: неважно — акция не акция, цена на полке измениться не должна. Получается, в течение полугода поставлялся товар по акционной цене или вовсе не поставлялся. А теперь некоторые решили под тему повышения попробовать отменить вот такие акции, что дает больший рост».

«Есть вариант выпустить аналогичный продукт с похожим названием, несущественно изменив рецептуру — это уже по всем критериям оказывается новый продукт, с новым документом качества и ценой.

Получается, цену мы не повышали, а просто вывели на рынок новый продукт, — рассказывает наш собеседник о еще одном лайфхаке. — А еще при каждом облисполкоме есть комиссия, которая рассматривает обращения о росте цен.

То есть в рамках этого решения повышать можно, если ты докажешь обоснованность повышения. Например, ингредиенты продукта, которые мы импортируем, подорожали на 55%. Здесь выбор или снимать товар с продажи вообще, или договариваться о согласовании отпускной цены».

Также собеседники добавляют, что в условиях ограничения складывается дефицит отдельных товаров.

«Например, птица — сейчас дефицит, найти поставщика с хорошими объемами — огромная проблема. Почему так происходит? Потому что нет смысла производителю продавать ее здесь, где ритейл ничего не может заплатить, так как продает с регулируемой надбавкой и воюет с поставщиками за процент. Птица пошла в Россию, где платят больше, так мы на деле наблюдаем примету позднего коммунизма», — резюмируют сотрудники ритейла.

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