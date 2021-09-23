«Супергерой на пенсии»: Зеленский выступил в ООН с необычной речью 23.09.2021, 11:53

Владимир Зеленский

Фото: REUTERS / Eduardo Munoz

Президент Украины предложил «оживить» организацию.

22 сентября президент Украины Владимир Зеленский выступил на сессии Генассамблеи ООН с речью, которую сам назвал «нетипичной».

В ней он призвал к обновлению ООН, раскритиковал подход организации к решению мировых кризисов, процитировал Владимира Путина и Леонида Кравчука и напомнил о цене агрессии России в Украине.

НВ приводит главные тезисы из речи Владимира Зеленского в ООН.

Покушение на Шефира - цена реформ. «Для меня каждая ночь перед Генассамблеей ООН - это бессонная ночь. В 2019 году - это волнение перед первым выступлением. 2020 и вовсе был годом без сна для мира из-за COVID-19. А о прошедшей ночи я расскажу подробнее. Три часа ночи. Десятки звонков. На первого помощника президента Украины совершено покушение. 12 выстрелов. Три попали в водителя. Вот вам цена изменений в государстве, вот вам цена реформ".

Миру пора проснуться, Украина сделала это давно и с тех пор не засыпала. «Не засыпала, когда пережила Голодомор, Бабий Яр. Не засыпала, когда весь мир пережил две войны, Холокост, потерял 100 миллионов человек. Это была цена за осознание человечеством именно того, что все народы, все страны равны, а все конфликты надо решать диалогами и только диалогами, а не танками».

15 тысяч погибших на Донбассе - цена свободы и независимости Украины. «В 2019 году с этой трибуны я сказал: война в Украине - это более 13 тыс. погибших. 30 тыс. раненых. Представьте: полтора миллиона человек вынуждены покинуть свои дома. Ежегодно эти цифры звучат в ООН с одной лишь поправкой - ежегодно эти цифры, к сожалению, растут. Я говорил об этом и в 2020 году. И говорю об этом сейчас, в 2021-м. И это уже почти 15 тыс. погибших людей. Вот вам цена свободы, вот вам цена независимости».

Основатели ООН - среди которых Украина - были бы шокированы, увидев в теме Генассамблеи слова «обеспечить права всех народов». «Я уверен, они бы сказали: «А что же вы делали все эти 76 лет?».

COVID-19 доказал: мир лишь играл в равенство и единство, этот экзамен провален. «Одно дело - делить общие цели, другое - совместно делить вакцины, которые дают жизнь. Оказалось, что в статьях о равенстве, как в рекламе, есть звездочки и надпись мелким шрифтом: «Все мы люди, все мы - в одной лодке, но спасательные шлюпки сначала получат пассажиры 1-го класса».

Украина хочет оживить ООН, для этого нужна правда. «Может, для этого ООН должна двигаться? Быть мобильной и быстрой? Может, нам пора встречаться там, где можно реально услышать и увидеть эти глобальные проблемы? В мире - тысячи горячих точек. Украина готова участвовать в заседаниях ООН рядом с любой из них».

Киев демонстрирует истинную преданность принципам ООН. «Чтобы начать операцию по спасению мирного населения в Кабуле, Украине хватило одного дня. Наши военные эвакуировали почти 700 человек. [...] Участие 46 государств и международных организаций в первом саммите Крымской платформы о деоккупации Крыма - вот это преданность основным принципам ООН. [...] Мы отправили в Италию своих медиков, отправляли необходимые средства. Украина помогала всем, кто нуждался в этом, в то время, когда мир забыл, что пандемия - отнюдь не навсегда».

Мир не успевает разобрать все беды, но ООН действует малодушно. «Каждый раз мы будто выбираем себе "глобальное бедствие года". О котором спустя год мало кто вспомнит, потому что будет новое. Каждую Ассамблею мир складывает их в большой рюкзак угроз, который тянет годами и который уже максимально заполнен. Если заглянем еще глубже - в нем голод, бедность, грамотность, питьевая вода, чистый воздух, оккупация. Чтобы решить это, нам не хватает времени. А главное - нам не хватает смелости. Потому что мы действуем не как лидеры, а как политики. Которые просто боятся, что когда-то человечество спросит обо всем этом. И оставляют себе путь отступления: а мы ничего вам и не обещали».

Если ООН не отреагирует на доказательства агрессии РФ - спасать ее поздно. «Выдача сотням тысяч украинцев на оккупированной территории Украины сотен тысяч паспортов другого государства. Что это, как не доказательство международного преступления? Что это, как не доказательство безнаказанности и неуважения к международному праву? Более того, РФ сама об этом официально заявляет. И заставляет наших граждан Украины принимать участие в выборах в российский парламент. И если ООН на это действенно, мощно не отреагирует... Что это, как не доказательство того, что оживлять ООН поздно?»

Крымская платформа должна работать под эгидой ООН, приглашаем и Россию. «Если у каждого народа будет такая действенная площадка, одобренная ООН, будет решать проблемы и работать 24/7, - вот это значит оживить ООН. Потому что это - оживить веру в ООН среди простых людей. [...] А то, что ООН проигнорировала площадку для решения проблем международного права и оккупации, - это какие-то новые, никем не одобренные принципы. [...] Я приглашаю все страны присоединиться к совместной декларации участников Крымской платформы, осудив оккупацию и показав, что вы против силового изменения границ в мире. Это не ирония и не троллинг, но этот формат всегда будет открыт для РФ».

Цитаты Кравчука и Путина многолетней давности парадоксально актуальны. «Если бы все, кто имеет влияние, искренне поддержали миролюбивые усилия мирового сообщества, сегодня на афганской земле не взрывались бы снаряды, автоматные очереди не терроризировали бы мирное население», - это слова первого представителя независимой Украины в ООН Леонида Кравчука, сказанные 30 лет назад на 46-й Генассамблеи ООН. Чтобы они потеряли актуальность, человечеству не хватило 30 лет".

«В мире больше никто не чувствует себя в безопасности. И не может спрятаться за международным правом, как за каменной стеной. "Это может привести к обрушению всей архитектуры международных отношений. Тогда у нас действительно не останется никаких правил, кроме права сильного. Это будет мир, в котором вместо коллективной работы будет главенствовать эгоизм, мир, в котором будет всё больше и больше диктата, и всё меньше равноправия, меньше реальной демократии и свободы. Ведь что такое государственный суверенитет? Это прежде всего вопрос свободы, свободного выбора своей судьбы для каждого человека, для народа, для государства", - все, что я сказал сейчас на русском, все это слова президента РФ Владимира Путина, сказанные в Мюнхене в 2007 году и на Генассамблее ООН в 2015 году. Разве они были ложью? К сожалению, ответ Москвы мы знаем».

Сегодня ООН - как супергерой на пенсии, который забыл, что он мог сделать. «Он считает себя обузой, слабым, хилым, ненужным стариком, жизнь которого прошла зря. А может, ООН что-то вспомнит? Как с 1981 года более миллиарда людей впервые в своей жизни получили доступ к питьевой воде? Кто объяснил дикому миру, что у каждого человека есть права? И что их необходимо защищать. Кто дал первый документ, где они подробно описаны? Кто обеспечивает пищей 90 млн человек в 83 странах? Благодаря кому с планеты исчез позор под названием апартеид? Чьи "голубые каски" поддерживали и продолжают поддерживать мир в десятках стран? Кто создал ЮНЕСКО, охраняет Ватикан, Версаль, Акрополь и в целом 1154 уникальных объекта культурного наследия мира? Кто создал ЮНИСЕФ, который в более чем 190 странах мира защищает детей? А потому не может быть банальным или устаревшим призыв объединяться ради детей».

Устав ООН и система вето устарели, но не все потеряно. «Для начала надо оживить устав ООН. Это не рекомендации, которые можно выполнять по желанию. Вы не найдете там слов "Каждый сам за себя". [...] Если посчитать, на эти "мы решительно настроены", "мы подтвердили общую заинтересованность в преодолении", "мы договорились существенно усилить сотрудничество" - сколько мы потратили времени, бумаги, энергии? [...] ООН - это не здание, ООН - это лидеры. И именно они создавали ООН 76 лет назад. Могли ли они представить, что механизм права вето как символ того, что "один может быть прав за всех", станет инструментом, когда один может шантажировать всех? Нет. Значит ли это, что все потеряно? Уверен - нет».

Давайте покажем и просто сделаем. «Даже без резолюций, деклараций, согласований позиций. А просто как люди. Как нации. Как объединенные нации! Которые сделали свой выбор. Или их поступки будут наполнены смыслом - или эти кресла будут пустыми. Вот вам цена этого выбора».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».