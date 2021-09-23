В чем ошибается Путин Питер Дикинсон, Atlantic Council

23.09.2021, 11:59

фото: AP

Большая пропасть между Украиной и Россией.

Российский президент Владимир Путин, похоже, искренне убежден в том, что россияне и украинцы — «единый народ». Как он четко дал понять в своей длинной статье «Об историческом единстве русских и украинцев», Путин верит, что обе страны остаются неразрывно связанными друг с другом общим прошлым и считает нынешнее разделенное состояние временным и искусственным заблуждением.

Начиная с 2014-го, аргумент Путина о «едином народе» регулярно фигурирует при попытках оправдать продолжающуюся агрессивную кампанию России против Украины. При этом кремлевские чиновники, увлеченно подчеркивающие общность истории современной России и Украины, почему-то хранят молчание в отношении многих фундаментальных различий и расхождений, которые вышли на передний план после 1991 года.

Растущий разрыв между двумя странами можно было четко увидеть во время недавних парламентских выборов в России. Почти все в этом голосовании — фарс, начиная от исключения оппозиционных кандидатов и «глушения» последних оставшихся в России независимых СМИ, и заканчивая более или менее открытой фальсификацией результатов голосования на избирательных участках.

И, похоже, самая вопиющая подтасовка случилась как раз в Москве. Именно там за одну ночь произошло тщательно срежиссированное избавление от сомнительных электронных голосов, что дало властям возможность трансформировать серию потенциально позорных поражений в спасающие репутацию пропутинских кандидатов победы.

В целом недавние выборы выглядят особо грязными, даже по общепризнанно низким стандартам путинского режима. Хотя мало кто в России питает какие-либо иллюзии относительно характера самого режима или выборов в стране, общественная реакция на голосование была заметно сдержанной. Многие россияне выразили свое возмущение в соцсетях, несколько сотен человек не поленились собраться в центре Москвы в понедельник вечером. Но реальной попыткой мобилизовать народ и серьезно бороться — не было. Вместо этого явно сфальсифицированные результаты откровенно нечестных выборов приняты с мрачной покорностью.

Такое развитие событий было бы совершенно немыслимо в современной Украине. Последние украинские выборы, отдаленно напоминающие недавнее фиаско в России, произошли семнадцать лет назад в ноябре 2004-го года. В тот раз в попытке обеспечить победу в ожесточенной президентской гонке, украинские власти применили многие из любимых нынешним Кремлем приемов.

Реакция украинских избирателей на эти повсеместные махинации с голосованием была однозначной и впечатляющей. Столкнувшись с перспективой украденных выборов, миллионы людей стекались к центру города, чтобы защитить свои демократические права. Так начиналось двухмесячное народное протестное движение, получившее известность как Оранжевая революция.

Оранжевая революция ознаменовала переломный момент в постсоветской истории. Она достигла своей цели, добившись повторных президентских выборов в Украине в 2004 году, которые справедливо выиграл оппозиционный кандидат Виктор Ющенко.

Еще важнее то, что такой протест украинского народа ознаменовал собой цивилизационную перемену для страны, направив ее от кремлевского авторитаризма в сторону европейской демократии. В этот момент пути России и Украины полностью разошлись, последняя выбрала совершенно иную траекторию развития.

Начиная с Оранжевой революции, в Украине состоялось восемь президентских и парламентских выборов. Все были признаны международным сообществом как свободные и справедливые. Все кампании были, как правило, яркие, креативные, высоко соревновательные, с контролем гражданского общества для обеспечения максимальной прозрачности и множеством экзитполов в день выборов, предлагающих удивительно точные прогнозы.

Открытость украинской избирательной системы была подтверждена и в 2019 году, когда политический аутсайдер Владимир Зеленский с большим отрывом победил действующего тогда президента Петра Порошенко.

Украинская нарождающаяся демократия, конечно, далека от идеальной. Политическая система страны долгое время была заложником чрезмерного олигархического влияния, когда горстка миллиардеров-«серых кардиналов» контролировала целые партии и владела всеми отечественными средствами информации.

С начала войны с Россией в 2014 году в связи с опасениями, вызванными беспокойством о национальной безопасности в военное время, потребовалось введение некоторых ограничений, включая запрет вещания российских телеканалов и закрытие некоторых связанных с Кремлем медиа. Однако важно отметить, что несмотря на продолжающиеся боевые действия, открыто пророссийские политические партии по-прежнему продолжают участвовать в украинских выборах и работать и на местном, и на национальном уровнях.

Пока Украина укрепляет свою молодую демократию, Россия отступает все дальше и дальше в сторону авторитаризма. Во время 21-летнего путинского правления, хрупкий политический плюрализм, унаследованный на рубеже тысячелетия от Бориса Ельцина, постепенно уступил место «потемкинской» политике современной постановочной имитации демократии с ее преданной власти оппозицией, ручными СМИ и пассивной публикой. Контраст между двумя соседними странами вряд ли мог бы быть более резким.

И хотя Путин продолжает настаивать, что россияне и украинцы — части одного неделимого целого, правда в том, что украинская демократическая политическая культура практически исключила перспективу любого добровольного будущего воссоединения. Большинство украинцев никогда добровольно не проголосовали бы за возвращение к авторитарному прошлому и не были бы готовы мириться с массовыми фальсификациями на выборах, которые стали нормой в современной России.

Это не оставляет Путину иного выбора, кроме как бесконечно продолжать нынешний конфликт. Альтернативный вариант означал бы отказ от Украины и признание беспрецедентной потери влияния в стране, которая более трех столетий была центральным элементом имперского самосознания России.

Демократия — далеко не единственное, что отличает современную Украину от России. В самом деле, было бы очень легко составить длинный список конкретных исторических, социальных и культурных характеристик, которые превращают путинский миф о «единой нации» в посмешище. Тем не менее демократическое развитие постсоветской Украины остается наиболее заметной чертой этого усиливающегося раскола и основной причиной российско-украинской войны.

Питер Дикинсон, Atlantic Council

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