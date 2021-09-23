За обогрев жилья белорусы будут платить по новым тарифам 23.09.2021, 11:57

На сколько вырастут счета?

В Беларуси в этом сезоне непривычно рано включили отопление в домах и квартирах. К примеру, в Минске — с 22 сентября. Уже в октябре мы получим «потяжелевшие» жировки со счетами за обогрев жилья. При этом платежки будут по новым тарифам, которые подняли с 1 июня, пишет zerkalo.io.

Сколько выйдет за отопление в «двушке» в Минске

С 1 июня в Беларуси повысили субсидируемые тарифы на отопление и подогрев воды. Они выросли на 6,3% — до с 20,6216 рубля до 21,9245 рубля за 1 Гкал.

В двухкомнатной квартире в Минске на 50 «квадратов» за отопление (потребленный объем в 1,0163 Гкал) за полный месяц нужно будет заплатить 22,28 рубля. Это на 1,32 рубля больше, чем по прежнему тарифу. Но это сумма при условии, если отопление было включено полный месяц. За сентябрь она будет меньше. Конкретно в этой условной «двушке» счет за сентябрь может быть в районе 6,7 рубля, если отопление в ней включили с 22 сентября (это пропорциональная сумма по количеству дней). Но нужно учитывать, что в разные месяцы отличается потребленный объем, это в первую очередь зависит от температуры на улице.

Какой счет выставят для квартиры, в которой никто не прописан

Если в этой же минской «двушке» никто не зарегистрирован, то расчет будет по экономически обоснованному тарифу. К оплате выставят счет в 109,06 рубля.

Напомним, экономически обоснованный тариф на отопление и подогрев воды в последний раз повысили с 1 января — с 92,25 до 107,31 рубля за 1 Гкал. Рост — на 16,3%

Включали ли отопление раньше в сентябре?

Обычно отопление в жилых домах в Минске включают в октябре. Зачастую это происходит в первой половине месяца. К примеру, в 2018 году отапливать квартиры в столице начали с 1 октября, а в 2013-м — на день позже. А вот в 2008 году это произошло 20 октября.

В сентября отопление к жилфонде в Минске в последний раз включали в 2019 году — 24-го числа, больше таких случаев за последний 21 год не было.

А сколько мы возмещаем за отопление

Чиновники запланировали на этот год, что уровень возмещения населением затрат на оказание ЖКУ составит 82,3%. За отопление и горячую воду, по заявлениям властей, белорусы возмещают меньше всего. Льготируемый тариф сейчас составляет около 20% от экономически обоснованного. Однако нужно учитывать, что к прозрачности тарифообразования на жилищно-коммунальные услуги по-прежнему возникают вопросы. К тому же нужно учитывать, что в нашей стране действует перекрестное субсидирование, когда тарифы для населения льготируют за счет реального сектора экономики. Эти траты предприятий зачастую включаются в себестоимость выпускаемой продукции и услуг и отражаются на их розничных ценах. Антиинфляционной программой предусмотрен частичный уход от перекрестного субсидирования.