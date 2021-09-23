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Президент Молдовы в ООН призвала РФ вывести войска из Приднестровья

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  • 23.09.2021, 12:05
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Президент Молдовы в ООН призвала РФ вывести войска из Приднестровья
Майя Санду
Фото: EPA

Около 1400 российских военнослужащих до сих пор находятся в этом регионе.

Президент Молдовы Мая Санду призвала к выводу российских войск из Приднестровья. Об этом она сказала на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября, пишут «Крым.Реалии».

«Я хотела бы повторить, что наша позиция относительно полного и безусловного вывода российских сил остается неизменной. Это также включает изъятие или уничтожение боеприпасов… которые остаются угрозой для безопасности и окружающей среды в регионе и за его пределами. Мы рассчитываем на поддержку международного сообщества в достижение этой цели», – отметила Санду.

Около 1400 российских военнослужащих до сих пор находятся в Приднестровье, которое объявило о независимости от Молдовы в 1990 году.

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