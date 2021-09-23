Ученые рассказали, почему некоторые люди не любят брокколи 9 23.09.2021, 12:13

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фото из открытых источников

Многие дети, как и взрослые, испытывают стойкую неприязнь к таким полезным продуктам, как овощи.

Особенно вареным и тушеным. К ним в первую очередь относятся брокколи, обычная капуста, а также цветная и брюссельская, пишет Naked science.

Ученые из Государственного объединения научных и прикладных исследований Австралии выяснили, что эти виды капусты рода Brassica содержат соединение под названием сульфоксид S-метил-L-цистеин. При воздействии на него определенных ферментов, содержащихся в полости рта у некоторых людей, вещество производит сернистые запахи.

Чтобы прийти к таким выводам, ученые использовали газовую хроматографию, ольфактометрию и масс-спектрометрию. Так они выявили основные вещества, которые выделяют сильный запах в сырой и сваренной на пару капусте. После этого специалисты провели анализ запахов получившейся пищи в 98 парах родителей и их детей в возрасте от шести до восьми лет.

Как отметили участники, самым неприятным ароматом стал запах диметилтрисульфида. Его назвали «тухлым», «сернистым» и «гнилостным». Затем ученые смешивали образцы слюны испытуемых с сырым порошком капусты, анализируя летучие соединения, которые выделялись при этом.

Авторы пришли к выводу, что наибольшую неприязнь к капусте испытывали участники, слюна которых вырабатывала много соединений серы, в том числе сульфоксида S-метил-L-цистеина. У разных людей уровень этих веществ в слюне был разным. Свои выводы исследователи опубликовали в Journal of Agricultural and Food Chemistry.

Предыдущие работы продемонстрировали, что слюна разных людей содержит разное количество искомых ферментов. Но новое исследование показывает, что уровень этих ферментов схож между родителями и их детьми. Этим можно объяснить наследственную нелюбовь к таким овощам. Ведь по мере взросления человек может привыкнуть к неприятной пищи, а у детей, не имеющих на это времени и желания, подобной привычки нет.

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