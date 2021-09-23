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Два с половиной часа не работали сайты и приложение Белорусской железной дороги

  • 23.09.2021, 12:14
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Два с половиной часа не работали сайты и приложение Белорусской железной дороги

Что случилось?

23 сентября по техническим причинам были недоступны информационные ресурсы Белорусской железной дороги: официальный сайт БЖД rw.by, единый раздел «Услуги пассажирам» pass.rw.by, мобильное приложение «БЧ. Мой поезд», передает telegraf.by.

Как сообщили в БЖД, ресурсы не работали с 09:00. О возобновлении их работы сообщили в 11:23.

На предприятии сообщили, что информацию о расписании движения поездов можно получить в Контакт-центре БЖД по телефону 105, приобрести билеты можно в железнодорожных кассах.

“Белорусская железная дорога приносит извинения за причиненные неудобства”, — рассказали в БЖД.

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