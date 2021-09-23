«Талибан» — Москва: лучи любви и ненависти 23.09.2021, 12:32

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По факту ГРУ получило ответку от конкурентов из силового блока.

Российские спецслужбы настолько заиграились в двурушничество и двойные стандарты, что в реализуемых ими «многоходовках» началась большая путаница. То, что кадры с Лубянки целенаправленно истребляют конкурентов из ГРУ и ломают их схемы хорошо известно давно, однако иногда доходит до казусных ситуаций. В данном контексте засветилось фундаменталистское движение «Талибан», пускающее корни на властном Олимпе Афганистана, пишет телеграм-канал «Сито Сократа».

Специалисты из ГРУ уже очень давно пестуют экстремистов, которые, по их мнению, представляли альтернативу американскому присутствию в многострадальной республике Центральной Азии. С их точки зрения талибы очень удобные партнеры и с их помощью можно проворачивать множество комбинаций в таких сферах, как контрабанда оружия, наркотрафик, работорговля, нелегальная миграция, а также использовать в качестве пугала для укрощения правящих элит соседних с Афганистаном постсоветских государств. То, что согласно законодательству РФ «Талибан» - «террористическая организация, деятельность которой в России запрещена», только подначивает ГРУ на новые «любовные» авантюры с фундаменталистами. Специальный представитель Кремля по Афганистану Замир Кабулов буквально от самого основания радикального движения пытается быть на короткой ноге с его бородатыми руководителями, который частые гости в Белокаменной. ГРУ даже стремиться экспортировать в Афганистан российские политтехнологии фальсификаций выборов. Пресловутая Элла Памфилова из российского ЦИКа полетит в Кабул и обучать местных детей гор премудростям путинской «суверенной демократии».

Но не выборами едиными, и 22 сентября всплыла новость, что Россия пообещала поддержать талибов в борьбе с терроризмом! Спецпредставитель РФ Кабулов в конструктивно ключе пообщался с топами временного правительства новоявленного эмирата на тему продвижения мира и стабильности в стране. Сама формулировка только на первый взгляд кажется нелогичной. В действительности же большая страна-террорист (Россия) помогает малой стране с террористическим движением у власти (афганские талибы) бороться с другими террористами, которых она сама же поддерживает (речь идет о тесных узах ГРУ и «ИГИЛ-Хорасан»). Схема приносит бесконечный профит людям Шойгу, и они не нарадуются своей проворности.

Но процесс хитрой игры на афганской доске идет не совсем гладко, и всплывают не очень приятные факты. Популяризация талибов в российском информационном пространстве порождает интересные эффекты, подобные самосбывающимся пророчествам. В условиях выжженного идеологического поля в России идеи афганских талибов начинают прорастать в умах россиян, которые видят на их примере какие бонусы могут получить выходцы из глубинки вооруженные автоматами и свергающие коррумпированные правительства. «Талибан» симпатичен глубинному народу также благодаря многолетнему облучению фундаменталистскими идеями «русского мира» прихожан РПЦ. Ежели помножить все это на прирост мусульманской общины РФ, то на выходе следует ожидать рождение местного православно-исламского мутанта, который будет стремится заполучить власть в стране. Возможно, в этом и состоит один из компонентов плана Шойгу в рамках трансфера.

ФСБ считало задумку и активно упирается рогом. Для проформы на Лубянке буквально интерпретируют сегодняшние дипломатические договоренности Кабулова с талибами, и организовали свои контрмеры. В столице Сибири Екатеринбурге ФСБ пресекло деятельность религиозно-экстремистской ячейки «Талибан»! В ходе ОРД выяснилось, что пять мужчин не только приняли запрещенную в РФ идеологию, но и занимались вербовкой новых последователей, в основном трудовых мигрантов, а параллельно разложили по всему городу взрывчатку. Якобы есть подтверждения их контактов с кураторами талибов, входящими в число главарей движения. Соседи террористов характеризуют их как «спокойных людей», которые по утрам уходили куда-то с большими спортивными сумками. Отработан сюжет в духе: «Талибан» взрывает Россию». А по факту ГРУ получило ответку от ненавистных конкурентов из силового блока.

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