Россия нанесла мощный удар по контрабанде Таракана 2 23.09.2021, 12:47

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Режим теряет миллиарды долларов.

Как СМИ уже неоднократно сообщали, с давних пор одним из главных источников доходов хунты является контрабанда санкционных товаров в Россию. В рамках «унификации», «гармонизации» или иными словами принуждения к выполнению своих обязательств синепалым контрабандистом Кремль решил ограничить заработок этого самого синепалого контрабандиста, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Ранее канал писал о том, что для логистических помоек отменяется льгота по уплате НДС. Но это была часть схемы, на которой больше экономили, чем зарабатывали. Вторая часть - это занижение суммы инвойса. Так вот, с 1 сентября 2021 года не выставлено ни одного схематозного инвойса. Именно поэтому и отпала надобность в льготах по НДС. Значит, предупредили заранее.

Все фокусы с занижением таможенной стоимости, которые составляли в различное время от 20 до 90 процентов скидки от индикативной цены, были известны россиянам, так как таможится все в российской программе «Дока». На практике беларусские контрабандисты являлись просто так называемыми логистическими агентами, то есть предоставляли услуги по перевозке, подлогу документов, изменению страны происхождения и так далее. За это получали от 10 до 30 тысяч евро с фуры в зависимости от товара.

Одним из основных бенефициаров была компания «Бремино» (владельцы – Олексин, Зайцев и Воробей), которая так развернулась что даже построила не только логистический центр в Орше, но и аэродром для авиаконтрабанды. Однако парни заигрались и стали контрабасить налево. Даже давали рекламу в интернете: перевезем и растаможим по ценам намного ниже рыночных.

Торговать внутри Беларуси схематозникам было запрещено. Весь товар должен был покинуть страну. Рядовые таможенники, как им было и озвучено, были «в теме, но не в доле». Первой пала схема с цветами. Схематозникам от синепалого быстро нашли замену в России. Но только представьте, сколько Россия потребляет в день, месяц, год - овощей, мяса, рыбы, сыров и т.д. Речь про миллиарды долларов. Это крупный бизнес, от которого строптивого Картофельного Лося все же решили оттереть.

Грузопоток в направлении России сильно просел. Ни перевозчики, ни российские клиенты «Бремино» и подобных пока не понимают, куда движется ситуация. Перспективы настолько неопределенные, что хунта спешно устраняет конкурентов. Первой жертвой пала компания ViM. Если потоки высыхают, нужно расчищать поле. Ведь там таких хватает «Белтаможсервис», «Газ-Венчуре» и «Глобалкастом» сами себя не прокормят.

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