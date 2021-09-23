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В Конгрессе США одобрили санкции против «Северного потока-2»

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  • 23.09.2021, 12:57
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В Конгрессе США одобрили санкции против «Северного потока-2»
фото: finobzor

На очереди - Сенат.

Палата представителей Конгресса США одобрила правку в проект оборонного бюджета о санкциях против газопровода «Северный поток-2», сообщает «Радио Свобода».

Данная правка обязывает президента США ввести санкции против всех лиц и компаний, причастных к деятельности и строительству Северного потока-2.

Поправка не позволяет освобождать от санкций под различными предлогами, например, в интересах нацбезопасности.

Теперь законопроект должен утвердить Сенат, а потом подписать президент Джо Байден.

Напомним, комитет по правилам Палаты представителей США, кроме правок о санкциях против СП-2, одобрил правки о санкциях против России.

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