Опубликовал график подключения отопления в квартирах Минска 1 23.09.2021, 13:00

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Кому придется ждать дольше всех?

Минский городской исполнительный комитет опубликовал график включения отопления в жилых домах столицы.

Согласно этой информации, многим жителям Минска уже подали тепло 22 сентября. 23 сентября также проходит подключение.

А вот некоторым улицам придется ждать до 24 сентября. Например, по пр-ту Независимости, ул. Калиновского, Бурдейного, Одоевского, Есенина и многим другим.

Если вы до сих пор мерзнете в квартире, вы можете узнать, когда по вашему адресу включат отопление по ссылке.

Кстати, в связи с отопительным сезоном, чтобы не отвлекать специалистов на период запуска тепла, в контакт-центре ЖКХ по номеру 115 ограничили прием бытовых заявок от жителей — принимать будут только аварийные. Тех, кто обратиться по вопросу бытовых услуг, попросят подождать, пока специалисты не закончат с запуском отопления.

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