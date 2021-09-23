Генетики нашли у индейцев чероки еврейские корни 23.09.2021, 13:04

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ДНК индейцев изучали в течение 12 лет.

Известный генетик заявил, что у индейцев чероки есть еврейские корни, пишет rusjev.net. Если американский генетик Дональд Йетс прав, то в список групп, известных как Двенадцать колен Израилевых, можно внести индейцев.

По словам Дональда Йетса, есть убедительные доказательства того, что в ДНК женщин и предков по женской линии представителей племени американских индейцев чероки есть еврейские гены.

«Суть моих исследований в том, что у индейцев чероки были семьи еврейского происхождения еще до Колумба, поскольку первые еврейские торговцы женились на женщинах чероки чтобы укрепить торговые связи с племенем», — говорит генетик.

Сам по происхождению частично чероки, Йетс руководит сайтом dnaconsultants.com, который позволяет людям отследить их ДНК-происхождение.

К сведению скептиков Йетс отмечает, что изучает гены племени чероки уже 12 лет и уверен в своих выводах.

Он изучил ДНК 67 чероки и распределил их по гаплогруппам – генетическим популяциям с общим предком.

Генетик сосредоточился на матрилинейном происхождении, чтобы отфильтровать более поздние колониальные примеси (чероки вступали в контакт с колонизаторами из Испании и Англии в течение XVI и XVII веков).В ходе своих изысканий Йетс обнаружил, что почти четверть из 67 исследуемых относятся к гаплогруппе Т – генетической общности, которая обычно не встречается среди коренных американцев и широко распространена на Ближнем Востоке, в частности, в Иране и Ираке.

В докладе Йетса, опубликованном в 2014 году, он исключил возможность того, что «европейская примесь» испортит его выводы, поскольку «не было никакого возможного источника такого огромного, внезапного притока несомой женщинами ближневосточной ДНК на территорию Америки».

Он с уверенностью утверждает, что гаплотипы потомков вождя племени чероки по имени Красная птица «доказывают наличие еврейских семей в популяции чероки».

Генетик даже приводит современный пример женщины чероки – Кэтлин Рогалия, которая является потомком жившей в 18-м веке женщины по имени Дебора Кук. Проверка ДНК Рогалии показала, что она имеет «европейское, иранское или иракское происхождение без каких-либо шансов быть коренной американкой». А генетический тест г-на Йетса показал, что у него тот же гаплотип-Т.

Помимо того, что сайт компании Йетса позволяет людям сделать ДНК-тест, он также содержит базы данных ДНК и ссылки на многочисленные исследования, в том числе, на связь между израильскими евреями и европейцами.

Излишне говорить, что многие не верят в генетическую связь евреев и индейцев чероки.

В своем блоге один критик написал: «исследователи из DNA Consultants, похоже, не знают, что на протяжении 1600-х годов иберийские сефардские евреи и мавританские обращенные в христианство колонизировали горы Северной Каролины и Джорджии, где они добывали и обрабатывали золото и серебро».

Как жители гор Северной Каролины стали смешанным семитским, североафриканским, европейским и индейским населением, известным как чероки, остается загадкой.

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