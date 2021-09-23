Нелегалы становятся проблемой белорусского режима

Нелегалы становятся проблемой белорусского режима3
- 23.09.2021, 13:07
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Ими вынуждены заниматься белорусские медики.
Мигранты все больше превращаются в проблему белорусских властей. Люди, которых не пускают ни в Беларусь, ни в Евросоюз, мерзнут и начинают болеть. Ими вынуждены заниматься белорусские медики, отмечает «Еврорадио».
Вчера на границе с Польшей белорусские пограничники нашли сразу две группы беженцев. Среди них были дети-5-летний мальчик из Конго и двое из Ирака — 5 и 12 лет. Всех доставили в Гродненскую областную клиническую больницу.