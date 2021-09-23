Из-за Навального: работники Google недовольны решениями топ-менеджеров 5 23.09.2021, 13:14

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Сотрудники обвиняют компанию в беспрекословных уступках Кремлю.

Перед выборами в Государственную думу РФ техногигант Google удалил из своего магазина в РФ приложение “Навальный” с функцией "Умного голосования", которая инструктирует россиян, каких кандидатах поддержать, чтобы вытеснить депутатов “Единой России” и других союзников Кремля из Госдумы.

Вслед за многочисленными политиками и активистами решение топ-менеджмента техногиганта раскритиковали теперь и работники Google, рассказало агентство Bloomberg со ссылкой на источники, отмечает "Зеркало недели. Украина".

Сотрудники обвиняют компанию в беспрекословных уступках Кремлю. На внутренних форумах они критикуют руководство Google и делятся мемами. Bloomberg привело пример высмеивания корпоративной культуры Google: на картинке изображен мужчина, который читает журнал с надписью: “Путин — пользователь номер один”.

Сотрудники со стажем в Google бьют тревогу. Они говорят, что такой беспрецедентный шаг показывает масштаб контроля над интернетом со стороны Кремля, а также готовность компании идти на уступки.

“Google отказался от своей системы ценностей, и, скорее всего, перепалка с правительством не на самом верху приоритетов компании”, - заявил Bloomberg экс-глава (с 2008-го по 2015 годы) отдела Google по информационному воздействию в Европе Уильям Эчиксон.

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