Шойгу и Лавров не войдут в Госдуму РФ 1 23.09.2021, 13:21

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фото: gettyimages

Депутатский мандат получит только один человек из первой пятерки списка «Единой России».

Президент России Владимир Путин намерен встретиться с лидерами избирательного списка «Единой России»: главами Минобороны и МИДа Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым, главврачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко, руководителем фонда «Талант и успех» Еленой Шмелевой и детским омбудсменом Анной Кузнецовой. Об этом РБК рассказали два источника, близких к Кремлю. Общение с лидерами списка предварительно запланировано на 27 сентября, уточнил один из собеседников РБК. Как ожидается, именно тогда и будет поставлена точка в вопросе, кто из пятерки возьмет депутатский мандат.

Логично будет, если президент, который лично предложил пятерку федерального списка единороссов, сам и поставит точку относительно их дальнейших мест работы, рассуждает еще один близкий к администрации президента собеседник РБК.

«Встречи действительно планируются», — подтвердил РБК пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Процедура отказа от мандата

С федеральной пятеркой списка ЕР президент пообщается незадолго до истечения отведенного законом срока, по которому кандидаты, избранные депутатами, могут взять мандат или отказаться от него. Согласно закону «О выборах депутатов Госдумы», после официального подведения итогов выборов (запланировано на пятницу, 24 сентября), ЦИК и окружные избиркомы «незамедлительно направляют извещение об этом кандидатам, избранным депутатами Государственной думы».

В течение пяти дней со дня получения такого извещения избранный депутат обязан представить в соответствующую избирательную комиссию копию документа об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом парламентария. Либо же он должен представить копию документа, удостоверяющего, что в трехдневный срок со дня получения извещения им было подано заявление об освобождении от «предыдущих» обязанностей. Если кандидат намерен отказаться от мандата, то должен это сделать в течение пяти дней с момента получения извещения о своем избрании, направив письменное заявление в ЦИК.

В настоящее время в Кремле идут активные консультации по конструкции Думы нового созыва и распределению руководящих постов, рассказал источник, знакомый с ходом обсуждений. Конструкцию моделируют, исходя из того, что спикером останется Вячеслав Володин, а министры Шойгу и Лавров, каждый из которых в случае перехода в парламент мог бы претендовать на пост председателя нижней палаты, в депутаты не пойдут.

То, что главы Минобороны и МИДа не планируют брать мандаты, РБК подтвердил федеральный чиновник.

Финальное слово в этих обсуждениях должен сказать президент, подчеркнул знакомый с ходом обсуждений собеседник. Пока что сигналов, которые бы свидетельствовали о возможности появления нового председателя Госдумы, нет, сказал один из источников, близких к Кремлю. Ранее о том, что Володин сохранит пост спикера, сообщали «Ведомости».

Не планируют переходить в Госдуму также Проценко и Шмелева, сказал один из близких к Кремлю собеседников. Предварительно решено, что в Госдуму перейдет Кузнецова, сообщил еще один источник РБК. Планируется, что ее кандидатура будет предложена на пост вице-спикера, уточнил он.

Другой федеральный чиновник подтвердил, что Кузнецова может стать единственным представителем пятерки списка ЕР, кто возьмет депутатский мандат.

Ранее источники РБК рассказывали, что в Кремле обсуждается концепция, согласно которой кому-то из федеральной части списка «Единой России» следует перейти на работу в Госдуму. Если вся пятерка откажется от мандатов, это будет выглядеть как «обман избирателей», пояснял один из них. В качестве наиболее вероятного претендента на получение мандата собеседники РБК называли Анну Кузнецову.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак в воскресенье, 19 сентября, говорил журналистам, что намерен по очереди встретиться с Кузнецовой, Проценко и Шмелевой, обсудив с ними возможность перехода в Госдуму.

Владимир Путин во время заседания Восточного экономического форума признавался, что ему будет жалко отпускать в Думу Шойгу и Лаврова, но при этом подчеркивал, что решение им предстоит принимать самим.

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