США получили стратегическое преимущество в противостоянии с Китаем 1 23.09.2021, 13:42

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Новый альянс делает «Тихоокеанский поворот», который в свое время рекламировал Барак Обама.

Соединенные Штаты получили много преимуществ благодаря своей оборонной сделке с Австралией и Великобританией. Америка решила поделиться технологиями атомных подводных лодок в рамках нового альянса под названием AUKUS. Но это достижение имеет свою цену: Франция, называя соглашение «ножом в спину», отозвала своих послов из Канберры и Вашингтона. Париж разозлился из-за потери соглашения с Австралией о продаже дизельных подводных лодок на сумму 66 млрд долларов, пишет The Washington Post.

Стоит ли это соглашение таких рисков? Скорее всего, да. Можно ли было организовать альянс лучше? Да.

AUKUS - это важный стратегический ход. Новый альянс делает «Тихоокеанский поворот», который в свое время рекламировал бывший президент США Барак Обама.

Десять лет назад Обама отправил в Австралию 2 500 морских пехотинцев США. Влияние такого развертывания небольшое по сравнению с тем, когда Австралия получит атомные подводные лодки, которые будут патрулировать глубины Тихого океана.

Китай строит крылатые ракеты и баллистические ракеты для различных целей, включая авианосцы США. Но Пентагон сообщает, что «ему по-прежнему не хватает мощных глубоководных средств».

Это момент, который ВМС Австралии смогут использовать совместно с флотом США и Великобритании. Соединенные Штаты уже эксплуатируют 68 атомных подводных лодок, Великобритания - 11. Как только австралийские атомные подводные лодки будут готовы, способность Китая господствовать над морскими путями и вторгнуться в Тайвань снизится.

Морской баланс сил еще больше сместился бы против Китая, если бы Япония, которая уже имеет 20 дизельных подводных лодок, построила собственные атомные подводные лодки.

Программу AUKUS необходимо ускорить, чтобы уменьшить окно уязвимости Австралии. К тому же, Китай может стать более агрессивным, пока имеет такую возможность.

Президент КНР Си Цзиньпин частично сам виноват в подобном развитии событий. Территориальные претензии Китая, нарушение прав человека и жесткая дипломатия насторожили соседей Пекина, и это создало стратегические возможности для Соединенных Штатов.

Пекин, например, пытался наказать Австралию торговыми санкциями за отказ покупать технологии 5G от компании Huawei, а также из-за критики нарушения прав человека в Китае и призывы к расследованию происхождения COVID-19. В результате такого поведения, отношение Австралии к Китаю существенно изменилось.

Это позволяет Байдену создать коалицию, которая сдерживала Китай. На этой неделе, всего через несколько дней после объявления об AUKUS, лидеры альянса QUAD - коалиции США, Японии, Австралии и Индии - встретятся в Вашингтоне. AUKUS и QUAD - важнейшие стратегические инициативы, осуществленные Соединенными Штатами в XXI веке, и они помогут развеять некоторые опасения относительно отступления США от глобальной геополитики после выхода американских войск из Афганистана. Соединенные Штаты могли бы стать еще более успешными в противодействии Китаю, если бы Байден пересмотрел свою политику протекционизма и снова присоединился к транстихоокеанскому партнерству, которое он поддерживал, когда был вице-президентом.

Еще одна страна, которая также недовольна AUKUS, как и Китай, - это Франция. В определенной степени «обиду» Парижа можно понять. Во время переговоров о новом пакте Париж оставался в стороне. Администрация Байдена не предупредила президента Франции Эммануэля Макрона и это можно воспринять как дипломатическую ошибку. Но в любом случае Франция была бы расстроена.

Такая ситуация напомнила момент, когда администрация Байдена не проконсультировалась с европейскими союзниками о выводе войск из Афганистана. Если американские союзники могли ожидать такого поведения от Дональда Трампа, то от Байдена ждали большей умеренности.

Но ответ Франции оказался слишком агрессивным. Макрон должен помнить, что он поддержал инвестиционное соглашение Европейского Союза с Китаем, подписанное в декабре 2020 года, несмотря на возражения США, непосредственно перед тем, как Байден вступил в должность президента. Еще в феврале Макрон отверг идею создания общего фронта против Китая.

До объявления об AUKUS во французской программе дизельных двигателей возникали задержки. Макрон не должен быть шокирован тем, что Австралия откажется от сделки с Парижем в пользу приобретения более мощной системы вооружений.

Соединенные Штаты и раньше вступали в напряжение с Францией - в 1956 году из-за Суэцкого кризиса, в 1966 году из-за выхода Франции из военного командования НАТО, в 2003 году из-за выступления Франции против вторжения в Ирак. Скорее всего, новое напряжение утихнет. Байден должен искать баланс между отношениями с европейскими союзниками, а также уделять внимание стратегической конкуренции с Китаем, поскольку это противостояние имеет шансы стать важнейшей стратегической борьбой XXI века, резюмирует издание.

США, Великобритания и Австралия создали новый союз в сфере безопасности — AUKUS. Решение трех стран является системным и вызвано в том числе стремлением противостоять растущему политическому, экономическому и военному влиянию КНР. Практическое же сотрудничество «тройки» началось с отказа Австралии от крупной закупки французских обычных подводных лодок в пользу американских атомных подводных лодок, что привело к отзыву Парижем своих послов из Вашингтона и Канберры.

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