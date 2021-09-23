Новейший белорусский БТР попал в аварию на объездной Москвы

Новейший белорусский БТР попал в аварию на объездной Москвы2
- 23.09.2021, 13:32
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Видеофакт.
Новейший беларусский БТР Volat V2 — разработка Минского завода колесных тягачей, который предназначен для замены колесной и, частично, гусеничной советской техники, выпускавшейся в 70-80-х годах, весящий 20 тонн, попал в банальное ДТП на МКАДе. На момент публикации о пострадавших не сообщалось.
Об этом пишет в «Твиттер» пользоваетль под ником «hochu domoy v ua».
На МКАД новый мокшанский БТР Volat V2 попал в ДТП pic.twitter.com/1qobgJjDif— hochu domoy v ua (@hochu_dodomu) September 23, 2021