Новейший белорусский БТР попал в аварию на объездной Москвы 2 23.09.2021, 13:32

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Видеофакт.

Новейший беларусский БТР Volat V2 — разработка Минского завода колесных тягачей, который предназначен для замены колесной и, частично, гусеничной советской техники, выпускавшейся в 70-80-х годах, весящий 20 тонн, попал в банальное ДТП на МКАДе. На момент публикации о пострадавших не сообщалось.

Об этом пишет в «Твиттер» пользоваетль под ником «hochu domoy v ua».

На МКАД новый мокшанский БТР Volat V2 попал в ДТП pic.twitter.com/1qobgJjDif — hochu domoy v ua (@hochu_dodomu) September 23, 2021

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