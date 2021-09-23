В Кремле сделали новое заявление о самоизоляции Путина 2 23.09.2021, 13:25

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фото: dw

О его состоянии — ни слова.

Глава Кремля Владимир Путин пока будет оставаться на самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

Такое заявление сделал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, пишет mk.ru.

"Цифры заболеваемости растут", – заявил он.

При этом Песков анонсировал очередную встречу у Путина в формате в видеосвязи в понедельник, 27 сентября.

На вопрос о локдауне и дополнительных ограничениях из-за обострения заболеваемости, Песков ответил, что "на федеральном уровне, в администрации президента таких обсуждений не ведется".

Днем ранее Песков не смог назвать сроки самоизоляции Путина.

"Нет, пока точно вам не могу сказать, но я еще раз повторяю, вы видите: график идет достаточно заполненный, поэтому сути рабочего процесса никоим образом не затрагивает и не меняет". – заявлял он.

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