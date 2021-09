Как северные собаки изменились благодаря торговле и поменяли образ жизни своих хозяев 1 23.09.2021, 13:56

Собаки в качестве друга человека появились в Арктической Сибири примерно десять тысяч лет назад.

Международная группа исследователей изучила геномы исторических сибирских собак, а затем сравнила их с геномами современных родственников этих животных. Результаты представлены в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, пишет Naked science.

Принять считать, что собаки в качестве друга человека появились в Арктической Сибири примерно десять тысяч лет назад. За это время жизнь их хозяев неоднократно и сильно менялась. Около двух тысяч лет назад в этих местах появилась обработка железа. А примерно 800 лет назад люди этой зоны стали выпасать оленей, на которых раньше только охотились. Причем многочисленные генетические исследования показывают, что сами северные народы получали крайне ограниченный приток генов от соседей — то есть генетически изменились мало. Как же обстояло дело с собаками?

Самая ранняя из точно датированных находок собак в Арктической Сибири сделана на Жоховской стоянке (остров Жохова, 76° северной широты). Этот остров входит в Новосибирские острова, между морем Лаптевых и Восточно-Сибирским. Найденная на нем мезолитическая стоянка датируется восемью-девятью тысячами лет назад. Ученые прочитали геномы 20 древних и исторических сибирских и евразийских степных собак возрастом от 11 тысяч до 60 лет. Затем они сравнили их геномы между собой, а также с геномами групп животных, описанными в других научных работах.

Результаты подтвердили выводы предыдущих исследований: современных и древних собак можно разделить на три группы — западноевразийскую, восточноазиатскую и арктическую/американскую. Западноевразийская линия включает древних ближневосточных и левантийских собак, современных африканских, древних и современных европейских, а также недавно изученных генетиками степных собак бронзового века.

Восточноазиатская линия объединяет современных собак из Китая, Вьетнама, островной Юго-Восточной Азии, а также динго и поющих собак Новой Гвинеи. Арктическая/американская линия — современные арктические породы, такие как гренландские ездовые собаки и сибирские хаски, древние американские собаки, собаки среднего голоцена с озера Байкал, 9500-летняя собака с острова Жохова, собаки из Ямало-Ненецкого региона и исторические собаки со всей Сибири. Изученные исследователями собаки евразийской Арктики показывают родство с жоховской собакой, что говорит о непрерывности основных местных линий на протяжении как минимум 9500 лет.

При этом животные арктической/американской линии развивались в практически полной изоляции от других групп — по крайней мере до середины голоцена (примерно семь тысяч лет назад). Но с определенного времени они начинают меняться (явно скрещиваясь с представителями других линий, в основном — западноевразийской).

Рост числа «чужих» генов у арктических собак по времени совпадает с периодом, когда в жизни их хозяев начались серьезные изменения. Во-первых, к ним пришли заимствованные технологии (металлургия). Во-вторых, появляются археологические находки, свидетельствующие о достаточно активной торговле. В-третьих, около двух тысяч лет назад оленей начали использовать как транспортных животных, а через тысячу с небольшим лет люди стали массово их выпасать. До тех пор местные жители только охотились на оленей.

Ученые предполагают, что импорт собак из других регионов привел к тому, что у сибирских народов появились животные, более адаптированные к сельскому хозяйству (скотоводству). Гены привезенных животных подхлестнули и поведенческие, и морфологические изменения у всей популяции местных, арктических собак. Эти изменения, возможно, способствовали развитию скотоводства и в Сибирской Арктике.

Таким образом, исследователи предполагают, что появление новых пород собак выступило важным фактором для долгосрочного освоения Арктики человеком, включая появление у него новых стратегий выживания. Одомашнивание северного оленя и переход к крупномасштабному оленеводству в последние века целиком изменили уклад жизни коренных народов, позволив им заметно увеличить плотность заселения северных частей Евразии.

