Попавший под санкции белорусский банк хочет, чтобы его банкоматы чинили клиенты 9 23.09.2021, 13:57

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Опубликована странная инструкция.

Банк БелВЭБ, который недавно признал, что работает под санкциями, сообщает, что часть его банкоматов не работает (в терминологии банка — «наблюдаются перебои с работой»).

И учит обычных клиентов, как поступить, чтобы банкомат снова заработал:

— Если к настоящему времени работа вашего терминала не восстановилась ("Идет связь с банком, подождите"; "Ошибка отправки операции в банк, обратитесь в банк"), рекомендуем совершить следующие действия:

1) нажимать на cancel, пока не запросит пароль;

2) высвечивается надпись "Enter password" - набрать 09;

3) выбрать пункт 7 меню "PM Session";

4) 2 раза нажать клавишу "Enter";

5) после надписи "Связь с банком установлена" нажать на Cancel 2 раза, высветится главное меню;

6) автоматически снимется отчет за прошлую смену, если нет - нажать пункт меню 4 "Отчет";

7) терминал готов к работе.

Теперь клиенты знают, как войти в сервисное меню банкомата.

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