Попавший под санкции белорусский банк хочет, чтобы его банкоматы чинили клиенты

Попавший под санкции белорусский банк хочет, чтобы его банкоматы чинили клиенты9
- 23.09.2021, 13:57
- 6,784
Опубликована странная инструкция.
Банк БелВЭБ, который недавно признал, что работает под санкциями, сообщает, что часть его банкоматов не работает (в терминологии банка — «наблюдаются перебои с работой»).
И учит обычных клиентов, как поступить, чтобы банкомат снова заработал:
— Если к настоящему времени работа вашего терминала не восстановилась ("Идет связь с банком, подождите"; "Ошибка отправки операции в банк, обратитесь в банк"), рекомендуем совершить следующие действия:
1) нажимать на cancel, пока не запросит пароль;
2) высвечивается надпись "Enter password" - набрать 09;
3) выбрать пункт 7 меню "PM Session";
4) 2 раза нажать клавишу "Enter";
5) после надписи "Связь с банком установлена" нажать на Cancel 2 раза, высветится главное меню;
6) автоматически снимется отчет за прошлую смену, если нет - нажать пункт меню 4 "Отчет";
7) терминал готов к работе.
Теперь клиенты знают, как войти в сервисное меню банкомата.