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Попавший под санкции белорусский банк хочет, чтобы его банкоматы чинили клиенты

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  • 23.09.2021, 13:57
  • 6,784
Попавший под санкции белорусский банк хочет, чтобы его банкоматы чинили клиенты

Опубликована странная инструкция.

Банк БелВЭБ, который недавно признал, что работает под санкциями, сообщает, что часть его банкоматов не работает (в терминологии банка — «наблюдаются перебои с работой»).

И учит обычных клиентов, как поступить, чтобы банкомат снова заработал:

— Если к настоящему времени работа вашего терминала не восстановилась ("Идет связь с банком, подождите"; "Ошибка отправки операции в банк, обратитесь в банк"), рекомендуем совершить следующие действия:

1) нажимать на cancel, пока не запросит пароль;

2) высвечивается надпись "Enter password" - набрать 09;

3) выбрать пункт 7 меню "PM Session";

4) 2 раза нажать клавишу "Enter";

5) после надписи "Связь с банком установлена" нажать на Cancel 2 раза, высветится главное меню;

6) автоматически снимется отчет за прошлую смену, если нет - нажать пункт меню 4 "Отчет";

7) терминал готов к работе.

Теперь клиенты знают, как войти в сервисное меню банкомата.

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