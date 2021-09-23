Эксперт: Российский стратегический бомбардировщик оказался «старым хламом в новой обертке» 4 23.09.2021, 14:17

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Двигатель для него существует лишь в качестве буклета.

Похоже тема стратегических бомбардировщиков меня на этой неделе не отпустит от слова «совсем», пишет на сайте sprotyv.info военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Дело в том, что во вторник, я в статье «Ту-160 с двигателями НК-32-02: катастрофа не заставит себя долго ждать» описывал крайне неоднозначную ситуацию с установкой двигателей НК-32-02 на стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160. Неоднозначную тем, что данная модификация старых советских двигателей, которые в России не производились более 20 лет, не прошла всех стадий испытаний, как после возобновления производства, так и модернизации, но уже устанавливается на летные варианты модифицированных Ту-160.

С учетом больших проблем России на поприще создания и возрождения производства силовых установок, такая спешка может быть чревата.

В среду, я в материале «Американские B-21 Raider поставили «шах» и «мат» будущему российского ПАК ДА» описывал ситуацию, когда США в очередной раз значительно опередили Россию в разработке перспективного стратегического бомбардировщика, завершая сборку первых пяти самолетов, в то время как российский ПАК ДА существует лишь в виде макета.

В этом материале я упомянул о том, что двигатель для стратегических бомбардировщиков дальней авиации Р119-300 пока существует лишь в качестве буклета, как и сам бомбардировщик, в то время как его поставки в ВКС РФ обещают в 2027 году.

И вот это самое интересное. Дело в том, что в России сейчас рассматривают вариант использования двигателя НК-32-02 в перспективном бомбардировщике следующего поколения, вместо Р119-300 который только для стендовых испытаний может появиться в железе не раньше упомянутого выше 2027 года.

То есть, российские авиастроители смирились с тем, что двигатель следующего поколения для дальней авиации они получат очень, очень нескоро. Но, тогда возникает вопрос, а что же за окончательный дизайн ПАК ДА в апреле этого года утвердило Министерство обороны России?

Ведь российский стратегический бомбардировщик следующего поколения, ПАК ДА должен иметь выходное устройство, или проще говоря, сопло, прямоугольной формы. Такая форма сопла уменьшает радиоэлектронную и инфракрасную заметность, что является обязательным требованием к современным боевым самолетам нового поколения.

Как известно, в B-21 Raider данная концепция реализована как сама собой разумеющаяся, в российском ПАК ДА, согласно макетам – тоже, но на деле – нет. Ведь НК-32-02 имеет выходное устройство, сопло, именно устаревшей круглой формы.

Вот и возникает вопрос, а какой в реальности хотят в России создавать перспективный стратегический бомбардировщик? Не получится ли так, как и с Су-57, когда в обертке истребителя якобы пятого поколения, российским ура-патриотам и потенциальным заказчикам, уже два десятилетия скармливают Су-35. Только в случае с ПАК ДА скармливать будут потребителям нечто вроде Ту-160 в новом планере.

Похоже, что так и будет.

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