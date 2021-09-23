Российским магазинам приказали на 10 дней снизить цены 5 23.09.2021, 14:07

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Российские власти продолжают попытки скомандовать «стой» инфляции.

Инфляция в России бьет 5-летние рекорды в еженедельном режиме, а по базовым продуктам питания давно стала двузначной, пишет finanz.ru.

Федеральная антимонопольная служба, действуя по поручению президента Владимира Путина, выдала предупреждения сетям «Пятерочка» и «Магнит» и потребовала за 10 дней снизить цены на социально значимые продовольственные товары, сообщила в четверг пресс-служба ФАС.

«Московское областное УФАС России зафиксировало завышение в магазинах торговых сетей «Магнит» и «Пятерочка» розничных цен на одни и те же продовольственные товары в зависимости от занимаемой каждой торговой сетью доли в границах разных городских округов Подмосковья», - заявило ведомство.

Так, АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит») и ООО «Агроторг» (торговая сеть «Пятерочка») установили более высокие ценники в тех округах, где занимали доминирующее положение.

В частности, стоимость пшеничной муки, хлеба, кур и свинины более чем на 10% превышала установленную в городских округах, в которых признаки доминирующего положения отсутствовали.

Торговые сети получили предупреждение о необходимости прекратить необоснованное завышение розничных цен. Срок исполнения - 10 дней.

В противном случае УФАС возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства, предупредили в ведомстве.

По данным Росстата, на 20 сентября инфляция в России впервые с лета 2016 года добралась до 7%. Рост цен на продукты достиг 8,55% и держится вблизи пиков за 6 лет.

Эпицентр инфляционного пожара сместился на рынок мяса: курятина подорожала на 1,25% за неделю, 18,4% с начала года, а в годовом выражении - на 23%. Цены на говядину выросли на 2,26% с начала сентября и 12,3% с начала года. Свинина стала дороже на 1,05% и 12,4% соответственно.

Рекордный за неделю рост показали цены на огурцы (7%) и помидоры (7,9%): в годовом выражении они подорожали на 15,6% и 14% соответственно.

Капуста подешевела на 0,63% за неделю, но по-прежнему стоит на 74,1% дороже, чем год назад. Лук и морковь сбросили с ценников 1,1% и 3%, но год к году дорожают на 27,7% и 28,4%.

Рост цен на яйца ускорился на 2,1% за неделю и достиг 17,7% в годовом выражении, обогнав гречку, которая дорожает на 17,3%.

Говорить о стабилизации или замедлении инфляции по-прежнему рано: в сентябре-октябре она, вероятно, доберется до 7-7,1%, прогнозируют аналитики Locko Asset Management.

ЦБ в таких условиях сохранит антиинфляционный «крен», и почти гарантировано повысит ключевую ставку в октябре на 0,25 процентного пункта, до 7% годовых, полагают в Locko.

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