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Картофель подорожал на 40%: как изменились цены на продукты, которые власти сдерживают

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  • 23.09.2021, 14:24
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Картофель подорожал на 40%: как изменились цены на продукты, которые власти сдерживают

Часть товаров стали дефицитом.

Власти продолжат регулировать цены на социально значимые продукты до конца года. Журналисты zerkalo.io сравнили, сколько стоили товары из списка в начале года и в августе.

История с регулированием цен на социально значимые товары началась в этом году в феврале. Тогда Совмин принял постановление № 100, которое вводило жесткое регулирование цен на 62 вида социально значимых товаров: многие овощи, молочные продукты, крупы, а также на 50 отдельных отечественных лекарств. Согласно документу, с марта цены на товары из списка могли расти не более чем на 0,2% в месяц. После этого, когда обострялся риск дефицита товаров, власти несколько раз разрешали производителям, импортерам и торговле разово повышать цены на товары из списка, например, на рис, подсолнечное масло, мясо, мясные и молочные продукты. Это постановление, которое вводилось как временная мера, действует до сих пор.

В течение года Министерство антимонопольного регулирования и торговли принимало еще ряд постановлений, нацеленных на сдерживание цен на социально значимые товары. По последним данным, регулирование цен сохраняется до 31 декабря этого года на 30 групп таких продуктов.

Если в официальной статистике посмотреть, как изменилась усредненная стоимость таких товаров, то в среднем с начала года они подорожали чуть более чем на 3%. Некоторые продукты, согласно данным Белстата, вообще подешевели: соль, мука, сахар, овсяные хлопья. Вполне понятно, почему аж на 11% подешевели яблоки — наступил фруктовый сезон. Но за это время, в официальных данных, снизились цены на замороженную рыбу (на 6,6%) и полукопченую колбасу (на 5%).

В отличие от яблок, картофель подорожал аж на 40%. И это он успел подешеветь к концу лета: в июне в среднем килограмм картофеля стоил 1,84 рубля против 0,89 в январе этого года, а в августе ценник снизился до 1,25 рубля. Кроме него, по тем же официальным данным, больше всего подорожали растительное масло (на 23%), курица (на 10%), бескостная свинина (на 9,4%), ржаной хлеб (на 8,5%).

Напомним, в начале этого года власти повысили НДС на лекарства, медицинские изделия, детские товары, многие продукты питания. Это сразу же отразилось на розничных ценах. После чего правительство стало бороться с повышением цен на ряд товаров, которые считаются социально значимыми.

В итоге периодически ощущалась нехватка отдельных продуктов. Например, так было с курицей.

В августе ставки НДС на ввоз и продажу внутри страны некоторых продовольственных детских товаров были снижены. Эти изменения коснулись фруктовых и овощных соков, фруктов и орехов.

Сейчас власти продолжают сдерживать цены на ряд товаров. Однако по мнению экспертов, это не самый рациональный путь борьбы с инфляцией, во-первых, пока производители, импортеры и торговля вынуждены сохранять цены на ряд товаров на уровне, обозначенном административным ресурсом, им приходится поднимать цены на другие товары. Условно, если из-за сдерживания цен в стоимость молока молока нельзя включить расходы, связанные с его доставкой, обслуживанием торговых точек, заработной платой работников, налоги и другие траты, то компания распределяет между другими товарами, ограничений на которые нет. В итоге ценник на молоко остается в пределах искусственно установленной планки, а ценник, например, на кефир будет выше, чем он был бы без регулирования на молоко. Во-вторых, периодически из-за регулирования цен возникает дефицит на какой-то товар, тогда власти разово отпускают вожжи, и ценник на него сразу же взлетает до максимально допустимого уровня. Так было с рисом: в августе властям пришлось разрешить поднять цены на него на 4% по отношению к уровню 28 февраля.

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