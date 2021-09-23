Картофель подорожал на 40%: как изменились цены на продукты, которые власти сдерживают 1 23.09.2021, 14:24

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Часть товаров стали дефицитом.

Власти продолжат регулировать цены на социально значимые продукты до конца года. Журналисты zerkalo.io сравнили, сколько стоили товары из списка в начале года и в августе.

История с регулированием цен на социально значимые товары началась в этом году в феврале. Тогда Совмин принял постановление № 100, которое вводило жесткое регулирование цен на 62 вида социально значимых товаров: многие овощи, молочные продукты, крупы, а также на 50 отдельных отечественных лекарств. Согласно документу, с марта цены на товары из списка могли расти не более чем на 0,2% в месяц. После этого, когда обострялся риск дефицита товаров, власти несколько раз разрешали производителям, импортерам и торговле разово повышать цены на товары из списка, например, на рис, подсолнечное масло, мясо, мясные и молочные продукты. Это постановление, которое вводилось как временная мера, действует до сих пор.

В течение года Министерство антимонопольного регулирования и торговли принимало еще ряд постановлений, нацеленных на сдерживание цен на социально значимые товары. По последним данным, регулирование цен сохраняется до 31 декабря этого года на 30 групп таких продуктов.

Если в официальной статистике посмотреть, как изменилась усредненная стоимость таких товаров, то в среднем с начала года они подорожали чуть более чем на 3%. Некоторые продукты, согласно данным Белстата, вообще подешевели: соль, мука, сахар, овсяные хлопья. Вполне понятно, почему аж на 11% подешевели яблоки — наступил фруктовый сезон. Но за это время, в официальных данных, снизились цены на замороженную рыбу (на 6,6%) и полукопченую колбасу (на 5%).

В отличие от яблок, картофель подорожал аж на 40%. И это он успел подешеветь к концу лета: в июне в среднем килограмм картофеля стоил 1,84 рубля против 0,89 в январе этого года, а в августе ценник снизился до 1,25 рубля. Кроме него, по тем же официальным данным, больше всего подорожали растительное масло (на 23%), курица (на 10%), бескостная свинина (на 9,4%), ржаной хлеб (на 8,5%).

Напомним, в начале этого года власти повысили НДС на лекарства, медицинские изделия, детские товары, многие продукты питания. Это сразу же отразилось на розничных ценах. После чего правительство стало бороться с повышением цен на ряд товаров, которые считаются социально значимыми.

В итоге периодически ощущалась нехватка отдельных продуктов. Например, так было с курицей.

В августе ставки НДС на ввоз и продажу внутри страны некоторых продовольственных детских товаров были снижены. Эти изменения коснулись фруктовых и овощных соков, фруктов и орехов.

Сейчас власти продолжают сдерживать цены на ряд товаров. Однако по мнению экспертов, это не самый рациональный путь борьбы с инфляцией, во-первых, пока производители, импортеры и торговля вынуждены сохранять цены на ряд товаров на уровне, обозначенном административным ресурсом, им приходится поднимать цены на другие товары. Условно, если из-за сдерживания цен в стоимость молока молока нельзя включить расходы, связанные с его доставкой, обслуживанием торговых точек, заработной платой работников, налоги и другие траты, то компания распределяет между другими товарами, ограничений на которые нет. В итоге ценник на молоко остается в пределах искусственно установленной планки, а ценник, например, на кефир будет выше, чем он был бы без регулирования на молоко. Во-вторых, периодически из-за регулирования цен возникает дефицит на какой-то товар, тогда власти разово отпускают вожжи, и ценник на него сразу же взлетает до максимально допустимого уровня. Так было с рисом: в августе властям пришлось разрешить поднять цены на него на 4% по отношению к уровню 28 февраля.

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