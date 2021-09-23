В Украине приняли резонансный закон о деолигархизации 5 23.09.2021, 14:33

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фото: СЛОВО И ДЕЛО

Самое главное из документа.

За инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект проголосовало 279 депутатов. «Новое время» рассказывает, как в Украине будут определять олигархов и что им грозит.

Верховная Рада Украины на заседании 23 сентября приняла во втором чтении и в целом законопроект «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)».

За проголосовало 279 депутатов. Законопроект принят голосами фракций Слуга народа (229) и Голос (11), групп За будущее (18), Довира (15) и внефракционных нардепов (6).

Народные депутаты в ходе заседания проголосовали за рассмотрение законопроекта по спецпроцедуре — без права депутатов поставить на голосование все свои поправки. На голосование выносились лишь основополагающие поправки к статьям законопроекта, которые одобрил профильный комитет. Всего к проекту закона было подано более 1200 поправок.

Отмечается, что «целью этого закона является преодоление конфликта интересов, вызванного слиянием политиков, медиа и крупного бизнеса, предотвращение использования политической власти для увеличения собственных капиталов, обеспечение национальной безопасности Украины в экономической, политической и информационной сферах», а также предотвращение случаев манипулирования сознанием граждан путем «умышленного искажения информации для получения доступа к ресурсам, принадлежащим на праве собственности украинскому народу».

Четыре признака олигарха

Согласно законопроекту, олигархом считается физическое лицо, которое одновременно отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков:

1) участвует в политической жизни;

2) имеет значительное влияние на средства массовой информации;

3) является конечным бенефициарным владельцем субъекта хозяйствования, который после начала действия этого закона является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на рынке в соответствии с законом «О защите экономической конкуренции» и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает такое положение;

4) подтвержденная стоимость активов лица (и субъектов хозяйствования, бенефициаром которых оно является), превышает 1 млн прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года (в 2021 году — 2,27 млрд грн).

Стоимость активов рассчитывается «совокупно по размерам активов лица и субъектов хозяйствования, бенефициаром которых является такое лицо». При расчете не учитываются «активы, принадлежащие лицу в СМИ».

Под участием в политической жизни имеется в виду, что человек:

1) является президентом, председателем Верховной Рады, первым заместителем и заместителем председателя парламента, народным депутатом, премьер-министром, первым вице-премьер-министром, вице-премьер-министром, министром, его первым заместителем или заместителем, руководителем другого центрального органа исполнительной власти, который не входит в состав Кабмина, председателем СБУ, генеральным прокурором, председателем Национального банка, руководителем постоянно действующего вспомогательного органа, образованного президентом Украины, его первым заместителем или заместителем;

2) является близким лицом кого-либо из вышеприведенного перечня или связанным с ним лицом;

3) занимает должность в руководящих органах политической партии;

4) финансировал деятельность политической партии, политическую агитацию или проведение митингов или демонстраций с политическими требованиями.

В законопроекте указано, что человек имеет значительное влияние на СМИ, если он является собственником или учредителем СМИ или бенефициаром/контроллером владельца/основателя СМИ или был владельцем, бенефициаром или контроллером на момент вступления в силу этого закона, но потерял такой статус до дня начала его действия, «вследствие чего владельцем (учредителем), бенефициаром или контроллером владельца (учредителя) средства массовой информации стало связанное лицо или лицо, которое не имеет безупречной деловой репутации».

Процедура признания человека олигархом

Решение о признании человека олигархом принимает Совет национальной безопасности и обороны Украины на основании представления Кабмина, члена СНБО, Нацбанка, СБУ или Антимонопольного комитета. Аппарат СНБО за 10 рабочих дней до дня проведенных соответствующего заседания направляет лицу, которое планируют признать олигархом, сообщение о таком заседании с перечнем признаков олигарха, под которые этот человек подпадает. Сообщение будет также опубликовано на сайте СНБО. У человека будет пять дней на то, чтобы подать аппарату СНБО в письменной форме личные объяснения и другие документы по этому поводу. Личные объяснения могут быть заслушаны на заседании Совета нацбезопасности. Если человек не получил сообщение, не подал свои объяснения или отказался участвовать в заседании, СНБО все равно будет рассматривать вопрос о признании человека олигархом.

В Украине также создадут открытый Реестр лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов), который будет вести аппарат СНБО. В нем будет информация об олигархах, в том числе перечень юридических лиц, конечным бенефициарным собственником которых является лицо, а также информация о лицах, подавших декларации о контактах с олигархом или его представителем.

Согласно законопроекту, олигархам запрещается:

1) делать взносы в любой форме в поддержку политических партий, в избирательные фонды кандидатов (кроме собственного избирательного фонда), политических партий во время избирательного процесса;

2) быть покупателем (бенефициаром покупателя) в процессе приватизации объектов большой приватизации;

3) финансировать любую политическую агитацию, или проведение митингов или демонстраций с политическими требованиями.

Олигархи также будут обязаны подавать декларации о доходах, которые подают чиновники согласно антикоррупционному законодательству.

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