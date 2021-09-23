Медики назвали самый «миролюбивый» штамм коронавируса 23.09.2021, 14:41

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Всего было зафиксировано 533 случая заражения им.

Подтип коронавируса B.1.1.523, который впервые был выявлен в России, менее заразен и реже приводит к летальным исходам, чем другие штаммы коронавируса — «британскому», «южноафриканскому» и «индийскому», пишет cursorinfo.co.il.

Об этом заявили ученые из Маастрихтского университета и нескольких научных центров Нидерландов, проанализовав имеющуюся статистику заболеваемости этим подтипом.

Согласно данным, обнародованным учеными в статье об исследовании, всего было зафиксировано 533 случая заражения коронавирусом B.1.1.523.

Первые случаи заражения этим штаммом коронавируса были зафиксированы в России в феврале 2021 года. Пик заражений этим штаммом пришелся на май, когда было выявлено 204 случая. После этого количество заразившихся данным штаммом начало уменьшаться.

Согласно представленным данным, в России выявлено 345 случаев заражения B.1.1.523, Германии — 92 случая, США — 20, Великобритании — 15. В остальных странах фиксировались единичные случаи заражения этим подтипом.

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