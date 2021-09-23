Эрдоган направил несколько тысяч военных в Сирию перед встречей с Путиным 2 23.09.2021, 14:51

1,004

Анкара и Москва не могут прийти к согласию по вопросу Идлиба.

Турция направила дополнительные войска на северо-запад Сирии. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в турецком правительстве.

По их данным, еще несколько тысяч военнослужащих будут обеспечивать контроль за дорогами, ведущими к границе двух стран, и в случае наступления сирийских сил в Идлибе должны будут отразить его.

Идлиб – единственный регион Сирии, значительная часть которого остается в руках повстанцев. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместилось сопротивление, которое отказалось сложить оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях страны. На территории провинции находятся наблюдательные посты турецкой армии.

Bloomberg считают, что действия турецкого президента связаны с будущей встречей с президентом России Владимиром Путиным.

Ситуация в Сирии, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, будет обсуждаться на встрече турецкого и российского лидеров Тайипа Эрдогана и Владимира Путина, которая, как ожидается, состоится в РФ 29 сентября.

Как пишет газета Al Hdhod, проблема Идлиба остается предметом переговоров с Турцией, а ход событий на сирийской арене вряд ли говорит о желании Кремля пожертвовать Асадом в обмен на улучшение отношений с Соединенными Штатами в ближайшие годы. При этом назрел час конституционных изменений в разрушенной стране. Накануне сирийский диктатор в спешке прибыл на переговоры в Кремль.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».