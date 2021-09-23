«Открыла дверь своим ключом и в каждой комнате обнаружила по женщине с ребенком» 23.09.2021, 14:55

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Минчанка рассказала, как сдала квартиру холостым парням.

Сколько человек — столько мнений. Сколько хозяев квартир — столько и историй про специфических арендаторов. Что ни говори, а найти порядочного, платежеспособного и любящего чистоту жильца — настоящая удача. И прежде чем с ней, удачей, встретиться, нередко приходится столкнуться с «чужим миром», пишет onliner.by.

Своим рассказом с сайтом поделилась Наталья, хозяйке двухкомнатной квартиры в Минске.

— Если жильцы активно сопротивляются вашим попыткам войти в квартиру, значит, им есть что скрывать, — уверена минчанка. — Обязательно настаивайте на своем праве проверять состояние сдаваемой квартиры хотя бы раз в месяц.

Эта рекомендация всем арендодателям выстрадана мной на горьком опыте.

Когда наша семья построила новую квартиру, мы еще несколько лет сдавали свою старую двушку, вплоть до того момента, пока не выросли дети. Первые квартиранты — два парня — были просто идеальными. Они работали и учились на вечернем, т. е. дома только ночевали. В квартире царила полная чистота. Деньги за проживание они привозили мне сами и всегда вовремя. Через два года мы расстались довольные друг другом. Квартиру они мне сдали в том же состоянии, в каком получили.

После того как они уехали, я позвонила в агентство, там снова попросили взять двух парней. Имея положительный опыт, я согласилась. Парни клялись мне, что холосты, я постеснялась проверить паспорта, а зря. Они сами предложили привозить деньги мне домой, хотя это ровно противоположный конец города. Мне было удобно, и я согласилась. Так прошло месяцев семь или восемь.

Но однажды мне понадобилось что-то забрать из старой квартиры. Я заранее предупредила парней, что загляну, и приехала после работы. Парни стали каждый перед закрытой дверью в свою комнату и не дали мне заглянуть в них. Я взяла нужную вещь и ушла, но возникло подозрение. Через неделю я приехала уже днем без предупреждения и открыла дверь своими ключами.

В каждой комнате я обнаружила по женщине с маленьким ребенком и полный кавардак, сдобренный запахом детской мочи.

Я сказала, что продаю квартиру, и, пожалев детей, дала им месяц на поиски нового жилья, хотя очень хотелось выгнать немедленно. За ремонт квартиры и мебели после их отъезда мне пришлось заплатить больше, чем я получила платы от этих квартирантов за все время их проживания.

Такое впечатление, что люди не имели понятия о существовании памперсов. Желтые разводы были везде: на диванах, матрасах и коврах. Матрасы с кроватей пришлось просто выбросить. Кроме этого механизмы раскладывания диванов оказались сломаны, ножки столов расшатаны, обои замазаны и облиты. Даже телевизионную антенну на куски зачем-то порезали.

С тех пор я всегда проверяла квартирантов. Брала с них залог и предупреждала, что буду устраивать неожиданные проверки. Тем не менее чего только я не обнаруживала во время проверок. Кролика на ковре, например. Или кучу грязных тарелок и чашек в комнате вместо кухни. Или шестерых квартиранток вместо четырех, которым сдавала. Разбитое зеркало в ванной — и никто не признается.

Одна девица, только заселившись, притащила кучу друзей и устроила такую гульбу под громкую музыку, что весь подъезд не спал до четырех часов ночи. Перепив, ее парни подрались и проломили дверь в комнату. Выслушав на следующий день возмущенных соседей, я ее сразу выгнала и истребовала с ее родителей деньги на новую дверь.

А когда поселила двух работающих девушек, обе немедленно стали кляузничать мне друг на друга и обвинять одна одну в неаккуратности и проституции. Пришлось выгнать обеих, не хватало мне их разборок.

В общем, квартиранты доставляют немало головной боли и неприятностей. Доход от сдачи жилья в аренду — не такие легкие деньги, как это кажется.

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