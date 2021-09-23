Андрей Суздальцев: Вся система управления в Беларуси «течет» неимоверно 23.09.2021, 15:10

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Андрей Суздальцев

Все белорусские «схемы» по обходу западных санкций будут оперативно раскрыты

Сегодня Лукашенко пожаловался на то, что на белорусских предприятиях присутствуют шпионы (по словам Лукашенко, «мерзавцы») «коллективного Запада», которые «осознано и за деньги» информируют заинтересованные, видимо, спецслужбы, о подготовке на белорусских предприятиях, попавших под западные санкции, путей обхода введенных ограничений, пишет российский политолог Андрей Суздальцев в своем Telegram-канале. Это все очень интересно, так как перед нами один из немногих случаев, когда Лукашенко говорит правду:

1. Действительно, на предприятиях Республики Беларусь, а также в министерствах, спецслужбах и в ближнем окружении Лукашенко сейчас ведется активный поиск «схем» обхода введенных Западом санкций. Это не тайна и сегодня Лукашенко фактически подтвердил, что такая работа Минском проводится. При этом стоит напомнить, что в данном случае, такого рода деятельность является традиционной для белорусского истеблишмента. К примеру, ни одно из подписанных с РФ соглашений не миновала судьбы быть обойденным. Только Минск что-то подписывал с российским «сырьевым придатком», так сразу созданная группа специалистов по «схемам» тут же начинала искать варианты обхода обязательств белорусской стороны. И чем «хитрее» «разводили» партнера из РФ, тем больше было гордости и почета у белорусской номенклатуры. Так что Лукашенко фактически подтвердил, что Беларусь под его руководством активно ищет возможность всех обмануть;

2. Действительно, скрыть что-то в Беларуси практически невозможно. Вся система управления течет неимоверно. И любые «схемы» по обходу санкций почти мгновенно становятся и станут известными инициаторам санкций. Причем, стоит напомнить, что корпорации и фирмы, которые готовы прийти «на помощь» белорусский «партнерам», обрекают себя на включение в санкционный список. Так что ценность информации о «схемах» колоссальна, но повторим, что закрыть все «сливы» невозможно. Слишком много в структурах управления работает людей, которые ненавидят правящий режим и ищут возможность ему навредить. И вряд ли кто из этих людей в условиях минимального риска откажет себе в удовольствии подкинуть Лукашенко и его Хунте «дохлую кошку». Учитывая, что белорусы – природные подпольщики, раскрыть «мерзавцев» и «шпионов» практически невозможно.

Конечно, Лукашенко может пугать и угрожать, но смеем его обнадежить, что все белорусские «схемы» по обходу западных санкций будут оперативно раскрыты при содействии граждан Республики Беларусь, имеющих, как жаловался Лукашенко, «свою гражданскую позицию». И как с этим жить белорусской Хунте? Да просто: надо сменить страну...

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