Что известно о покушении на помощника Зеленского? 4 23.09.2021, 15:20

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Фото: Національна поліція України

МВД Украины и эксперты опровергают версию инсценировки.

Неизвестные обстреляли авто первого помощника президента Украины Сергея Шефира, ранен его водитель. Шефир – друг и давний соратник президента Украины Владимира Зеленского. Последний прокомментировал новость, заявив, что "передавать привет обстрелами по автомобилю советника – это слабость, а ответ на покушение будет сильным".

Соратники и противники Зеленского называют разные версии произошедшего: от "привета от олигархов", которые против президентского антиолигархического закона, до "российского следа" и даже инсценировки. Украинское МВД в четверг рассказало, что пули, выпущенные по машине, из Венгрии, а версию инсценировки опровергло.

В эфире Настоящего Времени первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин рассказал, что сейчас известно об этом деле и почему ни одна из выпущенных пуль не попала в Шефира.

— Какие последние данные о произошедшем вчера? Что известно сейчас о состоянии водителя Шефира?

— Состояние водителя нормальное, его жизни ничего не угрожает. Вчера успешно прошла операция, из его тела извлекли две пули. Ситуация стабильная вокруг его здоровья.

Мы все силы концентрируем на расследовании, буквально за вчерашний день нами проведено сотни следственных действий, проверено несколько тысяч мобильных телефонов, которые в предполагаемый момент совершения преступления находились поблизости. Мы опрашиваем свидетелей, вчера нашли гильзы, направили их на соответствующую экспертизу.

Хотел бы еще раз отметить, что патроны, которые использовались при совершении преступления, производства Венгрии, они являются крайне нетипичными и массово не распространялись и не использовались на территории Украины.

— Вы вчера были на месте обстрела автомобиля, что вообще можно про это место рассказать? Там проезжает много машин? Свидетелей вам удалось найти? Кто-то вообще видел произошедшее?

— Свидетелей мы очень качественно опросили, буквально в считаные часы после свершившегося мы опросили также Шефира, его водителя. Нужно отдать должное мужеству водителя – перед тем, как быть госпитализированным, он любезно согласился нам показать место совершения преступления, что позволило нам установить точное место стрелявшего.

— Вам много удалось найти свидетелей? Я не прошу конкретное число, но можете хотя бы обозначить: это десятки людей или единицы?

— С учетом того, что это была лесополоса, свидетелей было не очень много, но они есть, и все они сотрудничают со следствием.

— Какой-то круг подозреваемых, исходя из биллингов мобильных телефонов, вас удалось уже установить?

— Как только мы получим соответствующие данные и сможем их сообщить обществу, мы неотложно это сделаем.

— Сейчас у многих вопрос. Если было произведено 20 выстрелов, почему не повреждены окна автомобиля? Повреждена крыша, капот и двери. По окнам не попали?

— Вы знаете, и на старуху бывает проруха, и это к счастью. Я буквально вчера приводил несколько примеров, когда у суперпрофессиональных киллеров тоже происходили оплошности. Я приводил пример и с депутатом Соболевым, когда снайпер был уверен, что он выполнил заказ. К сожалению, сын Соболева был застрелен, но сам же депутат остался жив. То же самое мы можем сказать и о покушении на известного бизнесмена Сало – аккумулятивный заряд убил охранника, ранил водителя, а сам же объект остался целым и невредимым. И так далее, и тому подобное. Тот же самый Дядечко, машину которого буквально изрешетили, чудом остался жив 10 лет назад.

— А если все-таки возвращаться к истории с Шефиром, сейчас в украинских медиа высказываются о том, что это могла быть инсценировка. Такую версию вы рассматриваете?

— Тем, кто говорит об инсценировке, мы готовы любезно предоставить возможность принять участие в следственном эксперименте. Достаточно буквально двух добровольцев, и, я думаю, такие волонтеры вряд ли найдутся.

— То есть эта версия не рассматривается?

— Мы рассматриваем абсолютно все версии, но я думаю, что продолжать говорить об инсценировке по крайней мере цинично.

— Если это покушение, будет ли сейчас у кого-то из партии "Слуга народа", у каких-то других соратников Зеленского, у сотрудников офиса президента усиленная охрана? Исходя из того, что это все-таки было покушение, будет ли МВД рекомендовать что-то такое?

— Безусловно, мы исходим из постоянного анализа рисков, и у нас действует соответствующее законодательство о защите участников уголовного процесса. И в случае, если компетентные органы получают информацию о возможной угрозе жизни и здоровью той или иной особы, независимо от его властного положения принимаются во внимание все возможные меры безопасности.

— Если говорить про самого Сергея Шефира, вам уже удалось выяснить, он никогда сам не находился за рулем автомобиля, у него всегда был водитель?

— В большинстве случаев он ездил с водителем, как он сам вчера отметил. В среднем в 70% случаев в рабочее время он ездил непосредственно с водителем. Но, как мы неоднократно уже заявляли, одной из версий является то, что стреляли в том числе и в водителя с целью остановки автомобиля и гарантированного выполнения заказа.

— То есть там могло быть какое-то продолжение?

— Мы пока об этом говорить не можем. Как только исследуем все возможные обстоятельства произошедшего, сможем сообщить более детальную информацию.

Юрий Бутусов, главный редактор издания "Цензор.нет", рассказал Настоящему Времени, почему версия об инсценировке маловероятна и кого заказчики обстрела могли напугать.

— Я прочитал ваши выводы после стрельбы под Киевом, и я так понимаю, что версию инсценировки вы не рассматриваете. Как можно объяснить отсутствие крови на месте происшествия?

— Там все было в машине, ранение водитель получил небольшое. На месте происшествия ничего не могло быть, потому что из машины никто не выходил, поэтому там и нет ничего.

— В машине, насколько я понимаю, тоже нет следов крови.

— Я не видел фотографии изнутри машины, не могу вам сказать. Но тем не менее заявлено достаточно большим количеством государственных деятелей, что это имеет место. Есть интервью главного врача больницы "Феофания". Предположить, что такое большое количество людей выдумывают, я не могу, это невозможно.

— Как считаете, почему глава МВД Монастырский говорит, что целью было не запугивание, а убийство, а сам Шефир полагает, что все наоборот, что его хотели запугать?

— У нас очень эмоциональное рефлексирующее восприятие государственных деятелей, у каждого есть свое какое-то видение. Офис президента заявил, что это сделали олигархи, Монастырский – одно, Шефир – другое. Поэтому на самом деле мы можем сказать только одно, что, скорее всего, по тому, как это было организовано, нет каких-то точных однозначных версий. Я думаю, что люди, которые исполняли этот заказ, судя по почерку, для них любой результат был приемлемым. Главное, чтобы это была стрельба на поражение. То есть действительно задача максимум перед ними стояла – это убийство, потому что стрельба велась прицельно, целенаправленно, место засады было выбрано достаточно грамотно.

Но вместе с тем для них террор, запугивание тоже были приемлемым результатом этой операции даже без контроля гибели Сергея Шефира.

— Вы говорите, что достаточно грамотно было выбрано место. Что вы имеете в виду?

— Место покушения и стрельбы, которое мы с вами видим, – это как раз поворот дороги, там, где сбрасывается скорость. Место достаточно безлюдное, там удобно находиться, удобно вести наблюдение. Поэтому здесь, входя в поворот, машина сбрасывала скорость, и стрелок ее хорошо наблюдал. Когда она разгонялась, он мог держать и эффективно ее обстреливать. Поэтому в принципе место было выбрано достаточно грамотно и логично.

Естественно, есть и другие факторы. Мы видим, что стрелял один человек. Например, на дорогу можно было выкатить, как вариант, другую машину, припарковать ее на обочине на аварийке. Машина бы заблокировала подъезд. И если бы машина Шефира остановилась, то тогда стрельба этого стрелка была бы абсолютно убойной, просто потому что он по движущейся машине попал 14 раз из 20, я думаю, тут бы он точно не промахнулся. Поэтому спасло Шефира и его водителя только то, что стрелок решил исполнять преступление в одиночку, машина двигалась, предпосылок для ее полной остановки не было, им просто повезло, а стрелок просто не смог отстреляться на такой дистанции так, как он наверняка планировал. Планировал он, судя по попаданиям, именно убить или тяжело ранить водителя, чтобы машина остановилась.

— Как вы считаете, напугает ли все это произошедшее Зеленского или еще кого-то?

— Я не думаю, что это может как-то само по себе запугать, если мы говорим про какую-то конкретную ситуацию, но, безусловно, меры безопасности, которые сейчас будут в нашей власти, и нервная эмоциональная обстановка, поверьте, это будет на много месяцев. То есть это будет такой штамп, такая гиря, которая будет сейчас висеть на плечах власти. А они действительно эмоциональные, творческие люди, импульсивные, рефлексирующие. На них такой удар, конечно, произведет большое впечатление.

— Вы верите в российский след этого покушения?

— Уголовное дело – это не вопрос веры. Безусловно, если мы ведем войну, то российский след должен рассматриваться как версия номер один, потому что это один из наших государственных деятелей. Кому это может быть выгодно? Естественно, стране, которая ведет против нас войну. Поэтому это возможный вариант, который требует оценки.

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