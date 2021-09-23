Экономист: В Беларуси может вот-вот начаться галопирующая инфляция 5 23.09.2021, 15:23

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Достигнут критический порог.

С 24 сентября продлевается госрегулирование цен на 30 категорий социально значимых товаров – до 31 декабря 2021 года включительно. Об этом сообщила пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси.

В перечень вошла практически вся базовая потребительская корзина, от соли и сахара до мяса, рыбы, детского питания.

С другой стороны, тот же МАРТ, анализируя ситуация на потребительском рынке Беларуси за август, отметил, что рост цен стабилизировался и третий месяц подряд инфляция сохраняется на уровне 9,8%, а на социально значимые товары еще ниже – 8,4%.

Тогда зачем, казалось бы, продолжать искусственно сдерживать цены, провоцируя, с одной стороны, дефицит, а с другой – подорожание «нерегулируемых» товаров? Чем руководствуются в министерстве и к чему это приведет, «Филину» поясняет доктор экономических наук Борис Желиба.

– В этом году действительно фиксируется ускоренный рост мировых цен на продовольствие, и это отразилось в том числе на ценах внутри Беларуси. Достаточно показателен в этом смысле рост цен на подсолнечное масло, которое прибавило еще весной, если не ошибаюсь, 20%.

Государственное регулирование цен – давнишняя практика в нашей стране. Есть много противников того, чтобы государство вообще вмешивалось в процесс ценообразования, чтобы он регулировался целиком рынком. Но дело в том, что в Беларуси много пенсионеров – порядка 2,5 миллионов человек, и пенсии у подавляющего большинства крайне низкие. Поэтому сдерживание цен на очерченный круг социально значимых товаров, особенно продовольствия – вынужденная мера.

МАРТ этот круг временами то расширяет, то сужает, либо продлевает действие предыдущих ограничений, руководствуясь, скажем так, благими ценами, чтобы эти группы товаров были доступны и малообеспеченным слоям населения.

В 2020 году постановление правительства о государственном регулировании цен, которое запрещало всем субъектам повышать цены на товары и услуги свыше 0,5% в месяц, продержалось только 16 дней и было отменено после критики со стороны бизнес-сообщества.

Но спустя год практика сдерживания и «заморозки» возобновилась. В феврале вышло постановление Совмина №100 о временном ограничении цен на товары первой необходимости, куда вошли 57 наименований продовольственных товаров, 5 – средств гигиены и хозтоваров, плюс 50 наименований лекарств. Цены на них, начиная с марта 2021-го, разрешено было поднимать не более чем на 0,2% в месяц.

В течение года МАРТ продлевал ценовое регулирование на социально значимые товары несколько раз: в марте, в июне и в сентябре.

Официально инфляция в Беларуси в последнее время держится на уровне 9,8-9,9%, но этим цифрам Белстата население никогда не доверяло, замечает экономист, поскольку смотрит на реальные цены в магазинах и имеет собственное представление о том, как изменилась ситуация.

– Это видно и по опросам Нацбанка, в которых ощущаемый и ожидаемый уровень инфляции всегда несколько выше официальных цифр – когда 14, когда 16% годовых… Возможно, с учетом этих соображений, руководствуясь представлениями белорусов о том, как у нас в реальности растут цены, МАРТ и продлил ограничительные действия до конца года, – говорит эксперт.

– Что бы ни говорили чиновники и статистики, цены потихоньку растут, в том числе и на регулируемые товары (мясо, согласно данным того же МАРТ, подорожало за август на 1,4%, молоко – на 2,4%), а в общем потребительские цены по сравнению с июлем прибавили 0,2%. Куда кивать – высокие инфляционные ожидания, мировые цены, старания производителей?

– Производители, конечно, всегда были заинтересованы в росте цен, потому что это обеспечивает им необходимую прибыль. Притом, по данным статистики, розничная торговля у нас низкорентабельная – рентабельность продаж у них 1-2%, поэтому они также заинтересованы сделать побольше торговую наценку.

Вспомните, за этот год мы были свидетелями закрытия многих розничных торговых сетей, типа «Домашнего», «Биггз» и других – они банкротятся, и этот процесс продолжается. Поэтому повышение цен – интерес и производителей, и торговли, от этого никуда не деться.

А МАРТ как раз и занимается ограничением цен по продовольственным группам товаров, к которым особенно чувствительна розничная торговля. Поэтому здесь есть конфликт интересов: производители и торговля хотят большей рентабельности, а МАРТ такую возможность обрезает.

Думаю, такая политика будет и дальше – у нас всегда будет этот «список социально значимых товаров». Если дела в экономике идут успешно, этот круг всегда сужался по номенклатуре, если хуже – увеличивался.

Периодические исключения, которые министерство делает, разрешая поднимать цены (например, в июле 2021 года – на молоко, молочные продукты, маргарин, в сентябре – на мясо и мясопродукты), направлены на то, говорит экономист, чтобы хоть как-то удержать отечественных производителей и сельхозорганизации на плаву.

– К тому же к концу лета созревает урожай, и цены на овощи и фрукты традиционно идут вниз. Если все нормально в экономике, в августе у нас были самые низкие показатели инфляции, иногда даже переходили в дефляцию. В этом году, правда, показатели нетипичные – я рассчитывал, что инфляция снизится, но она как подскочила, так и держалась все летние месяцы на уровне под 10%.

А прогноз для роста инфляции, напомню, наши экономически власти устанавливали в размере 5% за год. Понятно, что тогда никто не знал, какой будет ситуация с санкциями, но дальше этот показатель придется пересматривать. Сейчас основная задача – не выйти на двузначное число, потому что 10% – это уже рубеж, дальше инфляция переходит из состояния умеренной в галопирующую и ее, естественно, будет гораздо сложнее сдержать.

– Сейчас многих белорусов волнует вопрос с сахаром: цена на него уж несколько месяцев не растет, а из магазинов, особенно в регионах – исчез. Это сезонный дефицит или стоит ожидать повышения цен?

– Думаю, это также сезонное явление, в августе-сентябре начинается период заготовок, «закаток», варенья и так далее. Всегда в это время был повышенный спрос на сахар.

И если он где-то исчез – это камень в огород МАРТ, нужно было реагировать: или сделать достаточные запасы, или подогнать нерасторопных снабженцев, или, возможно, цену на сахар все-таки повысить, чтобы не допустить ажиотажа.

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