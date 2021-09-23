Палестинская автономия потеряла контроль над Хевроном 23.09.2021, 15:54

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фото: triplook.me

Лидеры ФАТХ в городе открыто бросили вызов так называемому руководству ПА.

Эмад Хурват, высокопоставленный чиновник ФАТХ в Хевроне, пригрозил применить силу, чтобы не допустить въезда представителей ПА в город, что и привело к кризису.

Лидеры ФАТХ в Хевроне открыто бросили вызов так называемому руководству Палестинской автономии, включая лидера ПА Махмуда Аббаса. Это, возможно, одним из самых серьезных кризисов в правящей фракции ФАТХ за последние годы.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Последний кризис разразился после того, как Эмад Хурват, высокопоставленный чиновник ФАТХ в Хевроне, пригрозил применить силу, чтобы не допустить в город чиновников ПА. Угроза, которая прозвучала во время публичного собрания лидеров нескольких палестинских кланов в Хевроне, возникла после сцен беззакония и анархии в городе в последние несколько недель.

Многие кланы в Хевроне насчитывают тысячи членов и считаются более могущественными, чем ПА и ее силы безопасности. Кланы имеют свою собственную правовую систему и часто заменяют силы безопасности и суды ПА в обеспечении соблюдения закона и порядка и вынесении приговоров, в том числе по делам об убийствах.

Хурват и другие активисты в Хевроне заявили, что ПА потеряла контроль над городом, открыв путь для больших кланов, которые могут взять дело в свои руки и выставить на улицы десятки боевиков. Они сказали, что несколько боевиков были замешаны в различных преступных действиях в городе, включая сбор «денег за защиту», вандализм и убийства.

«Я установлю контрольно-пропускной пункт на въезде в Хеврон и не допущу в город палестинских официальных лиц. Я несу ответственность за каждое сказанное мной слово. Для меня Хеврон священнее всех людей», — сказал Хурват.

Хурват потребовал, чтобы глава так называемого правительства ПА Мохаммад Штайе и командиры всех палестинских сил безопасности немедленно прибыли в Хеврон, чтобы обсудить проблемы, с которыми сталкиваются жители.

По словам высокопоставленного представителя ФАТХ, разногласия между соперничающими кланами в Хевроне привели к убийству ряда людей и угрожают унести еще больше жизней.

«У всех есть оружие, и каждый готов убивать. Палестинская администрация замышляет заговор против Хеврона», — предупредил Хурват.

Он предупредил, что если ПА не возьмет на себя ответственность перед Хевроном, местные семьи и члены ФАТХ будут вынуждены принять меры. По словам Хурвата, активисты ФАТХ готовы заменить силы безопасности ПА в Хевроне.

«Завтра я сформирую группу из 200 боевиков, чтобы защитить все маленькие семьи в Хевроне. В Хевроне царит анархия. У каждого человека есть группа из 50 боевиков, чтобы защитить свою семью», — сказал он.

Некоторые активисты ФАТХ в городе заявили, что они будут бойкотировать правительство ПА из-за его неспособности обеспечить соблюдение закона и порядка в Хевроне. Они призвали ПА разделить территорию Хеврона на три отдельные провинции, чтобы облегчить задачу обеспечения законности и порядка и предоставления более качественных услуг жителям.

«Ситуация в районе Хеврона находится на грани взрыва. У нас есть небольшое количество крупных кланов, которые сейчас контролируют ситуацию. У них есть свои боевики, и они делают все, что хотят. Палестинская администрация их боится», — сказал Халил Натшех, другой боевик ФАТХ в городе.

Большая часть критики направлена не только против руководства и правительства ПА, но и против членов Центрального комитета ФАТХ, высшего руководящего органа фракции.

Ожидается, что в субботу, 25 сентября, правительство ПА проведет специальное заседание в Хевроне для обсуждения проблем, с которыми сталкивается город, сообщил официальный представитель ПА в Рамалле.

Накануне встречи комитет, представляющий несколько кланов в Хевроне, предупредил, что «племенной фанатизм — самая опасная вещь, с которой сталкивается Хеврон, потому что он влечет за собой нападения на собственность, запугивание, шантаж, сбор денег за защиту и сцены боевиков на улицах».

Комитет заявил, что «племенной фанатизм угрожает единству Хеврона», и призвал все стороны бороться с этим явлением. Он также призвал правительство ПА обеспечить соблюдение закона и жестко бороться с преступниками, особенно с теми, кто причастен к убийствам и вымогательству.

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