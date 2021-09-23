Мы обязаны остановить эту хунту

Мы обязаны остановить эту хунту1
- Telegram-канал «Баста!»
- 23.09.2021, 16:08
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Именно поэтому каждый и останется дома.
Концентрируем силы на максимуме. Никто не должен оставаться в стороне нашего общего дела, которое мы начали в 2020-м году. Мы просто обязаны дожать эту хунту, чтобы нормально жить в нашей Беларуси. Каждый день шайки преступников у власти стоит белорусам очень дорого. Слова «достал» уже просто мало, чтобы описать эмоции происходящего. Мы все остаемся дома, чтобы показать наше несогласие.
Помимо наших основных причин и требований, которые установлены белорусскими рабочими, каждый может найти личные причины, почему он остается дома. А их просто тысячи!
Для безопасности себя и своей семьи, ради своего здоровья, ради будущего своих детей, ради адекватной оплаты труда. Всем понятно, что с усатой тварью этого всего не будет, как и не было предыдущие 27 лет. Именно поэтому каждый и останется дома. Нас не остановить.
Стачке быть!
Telegram-канал «Баста!»