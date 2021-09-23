Сорвать большую игру Кремля 3 23.09.2021, 16:15

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фото: ТАСС

Что сможет турецкий президент предложить российскому?

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что Владимир Зеленский во время запланированной встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в США передаст списки преследуемых Россией крымских татар. Ранее Эрдоган уже содействовал освобождению из российской тюрьмы заместителей главы Меджлиса Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова. Сейчас ситуацию можно только условно сравнить с тем, что происходило во время суда над Чийгозом и Умеровым, — пишет украинский публицист Виталий Портников для «Крым.Реалии».

Двух крымскотатарских лидеров обвиняли в «преступлениях», которые, считаю, даже для российского суда выглядели нелепо. Ахтему Чийгозу приписывали организацию массовых беспорядков в период, когда даже с точки зрения российского законодательства Крым не был частью Российской Федерации. Ильми Умерова обвиняли в публичном непризнании аннексии полуострова.

Даже для самого непредвзятого наблюдателя оба, уверен, были политическими заключенными. И это могло послужить дополнительным козырем для Реджепа Тайипа Эрдогана, договаривавшимся с Владимиром Путиным об их освобождении. Кстати, подробности этого освобождения — вернее того, о чем на самом деле договорились тогда президенты России и Турции — до сих пор никому не известны.

С Нариманом Джелялом все намного сложнее. Ему приписывают организацию «диверсии», подготовку взрыва на газопроводе якобы при посредничестве украинских спецслужб. ФСБ уже выколачивает «признания» у активистов, которые задержаны вместе с Джелялом и демонстрирует их по государственным российским телеканалам. Можно понять, что у российских чекистов важная цель — представить Украину как «государство-диверсанта», а Меджлис — не просто уже как экстремистскую, а как террористическую организацию.

И, конечно же, освободить основного фигуранта будущего показательного судебного процесса — означает сорвать всю эту большую игру, призванную оправдать возможную новую силовую эскалацию в российско-украинских отношениях, новое возможное нападение России на Украину.

Вполне возможно, что во время своей поездки в Сочи, запланированной на 29 сентября, президент Турции может начать с российским коллегой предварительные консультации относительно освобождения Джеляла и других крымскотатарских активистов — не будем забывать, что для Турции это еще и важная внутриполитическая тема.

Однако даже если освобождение и состоится, думаю, до него пройдет еще немало времени. Очевидно, Путин не откажется от судебного процесса против последнего из видных руководителей Меджлиса, остававшегося на оккупированной территории. Мы должны будем услышать на этом процессе, который, не сомневаюсь, будет организован в «лучших» традициях сталинских процессов над «вредителями и диверсантами», все эти нелепые обвинения в организации диверсии.

А уже после этого могут и созреть условия для новых договоренностей Эрдогана и Путина — но и они, вероятно, будут зависеть от того, что сможет турецкий президент предложить российскому «взамен», окажутся ли в его распоряжении очередные российские агенты, заинтересован ли будет Путин в каких-либо новых компромиссах по Сирии и так далее.

Как показывает история с освобождением Чийгоза и Умерова, Кремль азартно торгует чужой свободой. И это всегда нужно помнить, когда анализируешь шансы на освобождение захваченных людей.

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