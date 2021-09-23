Семену Шарецкому — 85 лет 23.09.2021, 16:40

Семен Шарецкий

Председатель последнего легитимного Верховного Совета Беларуси отмечает юбилей.

Семен Шарецкий родился 23 сентября 1936 года в деревня Лавришево.

Окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию (1959), Высшую партийную школу при ЦК КПБ (1970). Кандидат экономических наук (1972), доктор экономических наук (1984), профессор (1989). Академик Академии аграрных наук Республики Беларусь (1996), член-корреспондент Российской сельскохозяйственной академии, академик Украинской академии аграрных наук и Международной академии информационных процессов и технологий.

В 1993 советник председателя Совета Министров Республики Беларусь. Председатель созданной им же Аграрной партии Беларуси (с 1994).

Депутат Верховного Совета Республики Беларусь (с 1995). С января по ноябрь 1996 года председатель Верховного Совета Республики Беларусь.

Депутаты Верховного Совета Республики Беларусь XIII созыва, не признал результатов так называемого референдума 24 ноября 1996 г.

Эмигрировал в Литву, а затем в США. Активно участвует в акциях белорусской диаспоры в поддержку революции на Родине.

Автор многих книг о режиме Лукашенко. Последняя из них — «Лукашизм и его преступления».

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