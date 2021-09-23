В Гродно с аукциона продают казармы начала XX века 2 23.09.2021, 17:03

Исторические здания нельзя сносить, но можно реконструировать.

Две казармы, построенные в 1914 году, выставлены на торги в Гродно, сообщает Гродненский центр недвижимости.

Исторические здания нельзя сносить, но можно реконструировать, к примеру, под многоквартирный дом.

Начальная стоимость одной — 1 404 064 рубля 75 копеек. Второй — 1 220 150 рублей. К казармам примыкают земельные участки, которые сдаются в аренду на 25 лет.

По условиям аукциона, покупателю нужно будет в течение двух лет разработать проектную документацию по реконструкции (или капитальному ремонту) казарм, и в течение трех лет с момента покупки эту реконструкцию провести.

Запрещено изменять архитектуру фасада «необоснованно». Правда, документ не уточняет, что может служить основанием. Кроме этого, новому владельцу одной из казарм нужно будет построить забор между строением и территорией войсковой части № 7404 внутренних войск МВД.

Аукцион проведут 20 октября, заявки нужно успеть подать до 14 октября.

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