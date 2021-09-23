Врач Владимир Мартов жестко ответил на выступление Караника 23.09.2021, 17:23

Владимир Мартов

Фото: Александр Веледимович

За весь разговор, который длился более часа, совсем не прозвучала статистика.

Вчера председатель Гродненского облисполкома и бывший министр здравоохранения Владимир Караник и представители Минздрава отвечали на вопросы белорусов о коронавирусе и вакцинации. Витебский врач-реаниматолог Владимир Мартов, который предал огласке инцидент с аварией на кислородной станции Витебской больницы и с которым не продлили контракт, отреагировал на разговор, пишет «Отражение».

Мартов говорит: «После просмотра вопросов больше, чем ответов».

«Статистики не прозвучало. А что без нее анализируется?»

— Большая часть времени оказалась посвящена «антиваксерам». Это очень здорово и хорошо. Но помимо разговоров про вакцинацию вообще (от дифтерии, от полиомиелита других болезней) и даже помимо разговоров про вакцинацию от коронавирусной инфекции в частности, хорошо бы не уйти от вопроса: какие именно вакцины предлагают нам в Беларуси и почему? — задает вопрос Мартов. — В конце концов, выбор вакцин от коронавируса оказался исключительно политическим. А разве это хорошо?

Медик отметил, что «взвешенный ответ профессора Карпова на вопрос, почему российский „Спутник V“ не признан в Европе» ему очень понравился.

— На этом хорошие впечатления кончаются, — констатирует Мартов. — Потому что за рамками разговора остались самые важные вопросы в связи с начавшейся четвертой волной. Интересно и важно, что говорят специалисты и государственные служащие, но еще интереснее, о чем они не говорят.

Реаниматолог акцентирует внимание на том, что за весь разговор, который длился более часа, совсем не прозвучала собственная статистика.

— Хотя бы по Гродненской области, учитывая состав участников кругого стола. По первой волне, второй волне… Цифры по четвертой волне: заболевшие, госпитализированные, пациенты в реанимации, пациенты на ИВЛ, умершие. Прозрачность — не самое сильное место белорусской системы здравоохранения, — считает врач. — Но без статистики (какой есть) что мы (и они) анализируем? То что нам преподносят в качестве ежедневной статистики, ею не является. Важны подробности, посуточно, понедельно и помесячно, по областям и районам, а не общие слова. Причем цифры должны быть проверяемы, это — основа научного подхода. А лозунги не убеждают. Без цифр провал легко можно выдать за победу.<>B

«Разговор — это замечательно. Но он должен быть предметный и профессиональный»

Еще, по мнению Мартова, простых (и непростых) людей волнует: какова готовность к новой волне?

— Койки (сколько развернуто под COVID-19 и каково общее число занятых и свободных), кислородные точки (сколько развернуто, а сколько занято и свободно), система подачи кислорода (включая расход и резервы), поверка аппаратуры (в том числе диагностической, в частности, КТ), наличие расходников, — перечисляет медик. — Какова готовность (сроки и налаженная система) к ремонту вышедшего из строя оборудования?

Кроме этого Мартов заметил, что без ответов остались вопросы, есть ли у государства деньги на новую волну коронавируса и все ли хорошо с кадрами в медицине.

— Разговор с людьми — это замечательно. Но разговор должен быть предметный и профессиональный, — уверен реаниматолог. — Каждый [должен] говорить в рамках своей компетенции. Организаторы здравохранения — про организацию. Ссылка на накопленный опыт меня лично не убеждает: накопленный опыт чего?

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».