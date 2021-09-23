Александр Ивулин о бело-красно-белом флаге на матче с Чехией: Этот баннер был лучше игры 23.09.2021, 17:33

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Александр Ивулин

Политзаключенный рассказал, следит ли за белорусским футболом.

Журналист и политзаключенный Александр Ивулин написал письмо, где рассказал свои впечатления от просмотра белорусского футбола и матчей сборной, пишет «Трибуна».

«Да уж, смотришь тут футбик. Не радует он, конечно. Тусклый и без души. Просто я всегда был за то, что болельщики – душа футбола. Без них это всего лишь соревнование, а не явление и шоу, не праздник. Впрочем, сейчас не до праздников.

Я, наверное, всегда любил больше околофутбол, чем саму игру. Это же шоу! Вот я и старался его делать. Сейчас уже наотдыхался, поэтому полон сил для того, каб рабіць прыгажосць. А в матче с Чехией [Чехия – Беларусь (1:0)] был лучшим баннер, который в начале первого тайма висел на одной из трибун. Красивый!» – написал Ивулин.

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