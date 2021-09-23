закрыть
23 сентября 2021, четверг, 18:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Александр Ивулин о бело-красно-белом флаге на матче с Чехией: Этот баннер был лучше игры

  • 23.09.2021, 17:33
  • 1,006
Александр Ивулин о бело-красно-белом флаге на матче с Чехией: Этот баннер был лучше игры
Александр Ивулин

Политзаключенный рассказал, следит ли за белорусским футболом.

Журналист и политзаключенный Александр Ивулин написал письмо, где рассказал свои впечатления от просмотра белорусского футбола и матчей сборной, пишет «Трибуна».

«Да уж, смотришь тут футбик. Не радует он, конечно. Тусклый и без души. Просто я всегда был за то, что болельщики – душа футбола. Без них это всего лишь соревнование, а не явление и шоу, не праздник. Впрочем, сейчас не до праздников.

Я, наверное, всегда любил больше околофутбол, чем саму игру. Это же шоу! Вот я и старался его делать. Сейчас уже наотдыхался, поэтому полон сил для того, каб рабіць прыгажосць. А в матче с Чехией [Чехия – Беларусь (1:0)] был лучшим баннер, который в начале первого тайма висел на одной из трибун. Красивый!» – написал Ивулин.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Ноу-хау белорусского протеста
Ноу-хау белорусского протеста Артем Черников
Забастовка, переговоры и дети
Забастовка, переговоры и дети Андрей Санников
Памяти белого шпица
Памяти белого шпица Ирина Халип
Стальной щит и медный таз в придачу
Стальной щит и медный таз в придачу Владимир Халип