Кто сейчас дает шенген белорусским туристам? 23.09.2021, 17:23

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Для путешественников же по-прежнему действует множество оговорок и правил.

Onliner.by продолжает искать варианты, куда можно уехать белорусам, когда вокруг так много ограничений. Простых вариантов немного. Если дело касается Европы — их еще меньше. Посмотрели, какие страны сейчас выдают шенген белорусским туристам.

Если едете учиться или работать, получить визу легче. Для путешественников же по-прежнему действует множество оговорок и правил, а большинство посольств туристические визы сейчас не выдают.

Эстония

В посольстве Эстонии в Минске подтвердили, что через визовый центр сейчас оформляют туристические визы. Сегодня в Эстонию могут въезжать все вакцинированные лица, прибывающие из третьих стран, вне зависимости от цели поездки. Важно, чтобы со дня завершения вакцинации не прошло более одного года.

Еще одно требование — въезжающие должны достичь максимальной защиты после последней дозы вакцины (например, для «Спутника» это 21-й день после введения второй дозы).

Вакцины, которыми прививают в Беларуси, подходят. В то же время в посольстве пояснили: на границе смотрят, из какой страны прибыл турист. Поскольку Беларуси в «зеленом списке» нет, человека отправят на 10-дневную самоизоляцию. Перед въездом нужно будет сделать ПЦР-тест. Чтобы сократить срок самоизоляции, можно сделать повторный тест в Эстонии.

Но и это еще не все: окончательное решение по въезду туристов — за сотрудниками погранслужбы. Так что пока для туристов все сложно.

Визовый центр Эстонии принимает ходатайства о визе в Финляндию. Но подача документов с целью туризма в Финляндию возможна, если заявитель имеет сертификат о вакцинации только официально одобренными в ЕС препаратами (например, получил прививку, находясь ранее на территории ЕС). Ни «Спутник», ни Vero Cel от Sinopharm не подходят.

Испания

Визовый центр открывает визы для туристов, но с оговоркой: у вас раньше был шенген на год или больше.

Для въезда в страну тоже сохраняется обязательное условие — быть привитым одобренной ВОЗ или ЕМА вакциной. В Беларуси из этого списка доступна только вакцина Vero Cel от Sinopharm.

Греция

Пляжный сезон в Греции заканчивается в сентябре-октябре, так что в теории еще можно успеть. За выдачу шенгена отвечает соответствующий визовый центр.

Сейчас въезд в страну белорусам разрешен, но нужен один из следующих документов: сертификат о вакцинации (белорусские сертификаты подходят), ПЦР-тест или справка о перенесенной коронавирусной инфекции. По прилете в аэропорту туристов могут в случайном порядке отправить на ПЦР-тест.

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